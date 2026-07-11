باحث إسباني يكرّم الحارس فوزينيا بعد تألقه في المونديال
حظي حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر، فوزينيا، بتكريم خاص، من طرف الباحث الإسباني خيسوس أورتيا.
وأطلق الباحث الإسباني أورتيا، إسم الحارس فوزينيا، على اكتشاف جديد، يتمثل في نوع من جديد من الرخويات البحرية.
والنوع الجديد من “الرخويات البحرية”، الذي أُطلِق عليه اسم الحارس، هو حلزون بحري أحمر صغير، يبلغ طوله حوالي أربعة مليمترات.
وكشفت صحيفة “ذا أثلتيك”، أن هذا التكريم جاء في أعقاب الأداء الرائع الذي قدمه فوزينيا مع منتخب بلاده الرأس الأخضر، في بطولة كأس العالم 2026.
🐌 عالم الأحياء الإسباني خيسوس أورتيا يطلق اسم “ألديسا فوزينيا”، حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر، على نوع جديد اكتشف حديثاً من حلزون البحر
⚽ هذه التسمية تأتي تكريماً للحارس بعد أن أذهل الجماهير بتصديه لجميع المحاولات التهديفية لإسبانيا في أول ظهور لبلاده في كأس العالم، بحسب رويترز… pic.twitter.com/nTiOFhQURX
— CNBC Arabia (@CNBCArabia) July 11, 2026
وأكدت الصحيفة أن الباحث أورتيا تربطه علاقة وثيقة مع هذا البلد، حيث حصل على “وسام الاستحقاق البيئي” عام 2023، بعد مساهماته في دراسة التنوع البيولوجي البحري في جميع أنحاء الأرخبيل.
وسبق لأورتيا وأن كرّم حارس مرمى ريال مدريد ومنتخب كوستاريكا السابق كيلور نافاس، بإطلاق إسمه على نوع جديد من الحلزونات البحرية الصغيرة عام 2019.