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رياضة

باحث إسباني يكرّم الحارس فوزينيا بعد تألقه في المونديال

عمر سلامي
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باحث إسباني يكرّم الحارس فوزينيا بعد تألقه في المونديال
أرشيف
الحارس فوزينيا

حظي حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر، فوزينيا، بتكريم خاص، من طرف الباحث الإسباني خيسوس أورتيا.

وأطلق الباحث الإسباني أورتيا، إسم الحارس فوزينيا، على اكتشاف جديد، يتمثل في نوع من جديد من الرخويات البحرية.

والنوع الجديد من “الرخويات البحرية”، الذي أُطلِق عليه اسم الحارس، هو حلزون بحري أحمر صغير، يبلغ طوله حوالي أربعة مليمترات.

وكشفت صحيفة “ذا أثلتيك”، أن هذا التكريم جاء في أعقاب الأداء الرائع الذي قدمه فوزينيا مع منتخب بلاده  الرأس الأخضر، في بطولة كأس العالم 2026.

وأكدت الصحيفة أن الباحث أورتيا  تربطه علاقة وثيقة مع هذا البلد، حيث حصل على “وسام الاستحقاق البيئي” عام 2023، بعد مساهماته في دراسة التنوع البيولوجي البحري في جميع أنحاء الأرخبيل.

وسبق لأورتيا وأن كرّم حارس مرمى ريال مدريد ومنتخب كوستاريكا السابق كيلور نافاس، بإطلاق إسمه على نوع جديد من الحلزونات البحرية الصغيرة عام 2019.

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