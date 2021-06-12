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باحث جزائري ضمن فريق يكتشف علاجا جديدا للسرطان

الشروق أونلاين
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باحث جزائري ضمن فريق يكتشف علاجا جديدا للسرطان

تمكن البروفيسور الجزائري، طه مرغوب، رفقة زملائه في معهد أبحاث السرطان بنيويورك، من احداث اكتشاف جديد يجعل من العلاج المناعي ممكنا.

ووجد فريق البحث العلمي من مركز أبحاث السرطان، وبينهم البروفسور مرغوب، طريقة لوقف الخلايا المسببة لتطور الأورام الخبيثة في المناطق المجوفة للجسم وجعل العلاج بتفعيل المناعة ممكنًا.

وتظهر الدراسة التي أجراها فريق البحث أن الخلايا المناعية المعروفة باسم البلاعم التي تعيش في تجاويف الجسم التي تضم أعضائنا الحيوية قد تساعد في نمو الورم عن طريق تشتيت انتباه الخلايا القاتلة للسرطان عن الجهاز المناعي.

ويعد ابن ولاية غرداية البروفيسور مرغوب باحثا في تقنيات علاج السرطان، حيث يترأس مجموعة بحثية مكونة من 40 عالما توصلوا إلى نتائج باهرة في مجال العلاج المناعي الذي يرفع من نسبة الشفاء.

واختار مرغوب الإستقرار في أمريكا منذ ما يزيد عن 20 عاما، بعدما اتم تعليمه بالجزائر ونال شهادة الليسانس من جامعة باب الزوار، ثم الدكتوراه من جامعة باريس في مجال الوراثة عند الإنسان.

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التعليقات
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  • يوغرطة المحارب

    لماذا لم توفر لهم الدولة الجزائرية مراكز ابحاث حتي نستفيد من تجاربهم واختراعاتهم . ثمار اشجارنا يستغللها غيرنا من الكفار النصاري والصهاينة . نحن ننوفر للسارقين والذين ينهبون اموال الدولة من المسؤولين والوزراء ويحولونها الي بنوك امركيا واوروبا لك الله يا جزائرنا لك الله

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  • أستاذ/دكتور

    الباحث والدكتور الجزائري عندما تتوفر له الظروف يفعل المعجزات في مخابر جامعاتنا مثل مستشفياتنا الأجهزة معطلة وليس ثمة ميزانية لإصلاحها و يقال لك أطلب مثيلاتها لكن عليك بملف دقيق (يعجز العقل على وصفه) عديد الفاطورات الأولية و عديد التأشيرات والأختام وعديد المميزات التقنية وعديد المصادقات) يستغرق أشهرا لاستيفائه وفي الأخير لا شراء ولا جهاز وتعود الميزانية إلى خزينة الدولة لأسباب بيروقراطية و سلطوية. نفس الشيئ بالنسبة للأدوات الصغيرة والمحاليل الكيميائية .

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