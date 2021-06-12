باحث جزائري ضمن فريق يكتشف علاجا جديدا للسرطان
تمكن البروفيسور الجزائري، طه مرغوب، رفقة زملائه في معهد أبحاث السرطان بنيويورك، من احداث اكتشاف جديد يجعل من العلاج المناعي ممكنا.
ووجد فريق البحث العلمي من مركز أبحاث السرطان، وبينهم البروفسور مرغوب، طريقة لوقف الخلايا المسببة لتطور الأورام الخبيثة في المناطق المجوفة للجسم وجعل العلاج بتفعيل المناعة ممكنًا.
وتظهر الدراسة التي أجراها فريق البحث أن الخلايا المناعية المعروفة باسم البلاعم التي تعيش في تجاويف الجسم التي تضم أعضائنا الحيوية قد تساعد في نمو الورم عن طريق تشتيت انتباه الخلايا القاتلة للسرطان عن الجهاز المناعي.
A study out of Ludwig @sloan_kettering reports in @Cancer_Cell how immune cells known as macrophages in body cavities can aid tumor growth by distracting CD8+ T-cells from their anti-tumor duties using a receptor the former cells express named Tim-4. https://t.co/2WeBVwDRuj pic.twitter.com/8sh9Cq3tpo
— Ludwig Cancer (@Ludwig_Cancer) June 10, 2021
ويعد ابن ولاية غرداية البروفيسور مرغوب باحثا في تقنيات علاج السرطان، حيث يترأس مجموعة بحثية مكونة من 40 عالما توصلوا إلى نتائج باهرة في مجال العلاج المناعي الذي يرفع من نسبة الشفاء.
واختار مرغوب الإستقرار في أمريكا منذ ما يزيد عن 20 عاما، بعدما اتم تعليمه بالجزائر ونال شهادة الليسانس من جامعة باب الزوار، ثم الدكتوراه من جامعة باريس في مجال الوراثة عند الإنسان.