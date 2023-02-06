باحث هولندي توقع حدوث زلزال تركيا

توقع الباحث الهولندي فرانك هوجربتس في “المعهد الهولندي لأبحاث رصد النشاطات الزلزالية” في تغريدة يوم 3 فيفري حدوث زلزال قوته 7.5 درجة في “منطقة جنوب وسط تركيا والأردن وسوريا ولبنان”.

وتحققت تنبؤاته يوم الإثنين، أي بعد ثلاثة أيام فقط، حيث تسبب زلزال في مقتل أكثر من 1400 شخص في تركيا وسوريا. هذا ليس كل شيء. فقد أعاد هوجربتس تغريد منشور وكالته البحثية الذي توقع أيضًا حدوث زلزال كبير آخر بعد الزلزال الأول، وهو ما تحقق أيضًا.

وأعرب هوجربتس عن حزنه بعد أن تحققت تنبؤاته: “قلبي ينفعل لكل من تضرر من الزلزال الكبير، كما قلت هذا سيحدث عاجلاً أم آجلاً في هذه المنطقة، على غرار عامي 115 و 526”. وقال أن هذه الزلازل تسبقها دائمًا هندسة كوكبية حرجة.