باخرة ايطالية محملة بـ 430 سيارة فيات “تيبو” ترسو السبت بميناء مستغانم

تبحر اليوم من ميناء تولون جنوب شرق فرنسا

شرعت علامة السيارات الايطالية “فيات” رسميا في جلب طرازات المركبات المعنية بالتسويق للجزائريين، بعد إتمام عملية عرض عدد من النماذج في القاعات المخصصة عبر شبكتها الوطنية التي تفوق 30 متعاملا، واستقبال طلبات الشراء.

في هذا السياق، أفادت مصادر على صلة مباشرة بملف تسويق سيارات فيات بالجزائر لـ “الشروق” ، أن باخرة محملة بـنحو 430 سيارة للعلامة الإيطالية ستبحر نحو الجزائر بعد مساء اليوم من ميناء تولون جنوب شرق فرنسا.

ووفق المصادر التي تحدثت إليها “الشروق” فإن الأمر يتعلق بباخرة تحمل العلم الإيطالي تحت مسمى “سردينيا فيرا- Sardinia Verra”، التي ستبحر بعد ظهر اليوم من تولون بفرنسا وستصل إلى ميناء مستغانم صبية يوم السبت.

وبخصوص الطرازات التي ستنقل على متن الباخرة الايطالية، تضيف مصادرنا أن الأمر يتعلق بـسيارة “فيات تيبو-Tipo” السياحية، وعددها نحو 430، والتي كان مجمع “ستيلانتيس” قد عرضها في 19 مارس الماضي.

وكان مجمع ستيلانتيس العالمي للسيارات قد عرض شهر مارس الماضي “الموديلات” المعنية بالتسويق في الجزائر وهي 3 مركبات سياحية: فيات 500 وفيات 500X وفيات وتيبو، إضافة لثلاث مركبات نفعية وهي دوبلو وسكودو ودوكاتو، وبدأت قاعات العرض رسميا في استقبال طلبات الزبائن الراغبين في الشراء اعتبارا من 21 مارس الماضي.

وبخصوص سيارة فيات “تيبو” التي ستدخل السوق بداية من السبت، فإنها تتوفر على محركات بنزين بسعة 1.6 لتر وبقوة 110 حصان وتسوق في نسختين الأولى تحت مسمى “تيبو سيتي” بـ 299 مليون سنتيم، والثانية بمسمى “تيبو لايف” ويقدر سعرها بـ 332 مليون سنتيم.

ومن المنتظر ان تتواصل عمليات جلب مركبات العلامة الإيطالية في قادم الأيام والأسابيع، وستشمل العملية بقية الموديلات المعنية، ومن المرجح ان تتوسع العملية نحو موانئ وطنية أخرى على غرار جن جن بجيجل بشرق البلاد.