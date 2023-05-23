باخرة سيارات فيات كل 3 أيام بميناء جن جن بجيجل

ارتفاع كبير منتظر في العرض خلال الأسابيع القادمة

انتقلت شركة فيات الإيطالية إلى السرعة القصوى في عمليات استيراد المركبات الجديدة عبر مؤسسة ميناء جن جن من خلال رفع الوتيرة تدريجيا، ومن المنتظر أن ترسو باخرة محملة بالمركبات كل 3 أيام بهذه المنشأة المينائية إلى غاية نهاية السنة.

وأفادت مصادر رفيعة على صلة بالملف لـ”الشروق”، بأن المؤسسة شهدت الثلاثاء رسو باخرة أخرى (شيبر-Shipper) الحاملة للعلم الفنلندي، قادمة من ميناء ساليرنو جنوب إيطاليا، وعلى متنها 282 سيارة من علامة فيات من طرازي دوبلو النفعية إضافة إلى فيات 500X السياحية.

ووفق المصدر ذاته، فإن باخرة أخرى محملة بـ437 سيارة من طرازات مختلفة لعلامة فيات سترسو الخميس بالميناء، قادمة من ميناء فاستو على البحر الأدرياتيكي بناحية أبروتسو بوسط إيطاليا.

ومن المنتظر أن ترسو باخرة أخرى في 27 ماي القادم بنفس الميناء وعلى متنها أكثر من 400 مركبة جديدة للعلامة الإيطالية، وفق المصادر ذاتها.

ووفق تأكيدات مصادر “الشروق”، فإن الفترة القادمة ستشهد رسو باخرة محملة بطرازات مختلفة من علامة فيات كل ثلاثة أيام بميناء جن جن بجيجل، في إطار اتفاق تم التوصل إليه بين المؤسسة المينائية ومجمع ستيلانتيس للسيارات.

ونص الاتفاق على أن يجري المجمع 80 بالمائة من عمليات استيراد مركبات فيات الجديدة عبر ميناء جن جن، بينما سيتكفل ميناء مستغانم بـ20 بالمائة من مجمل السيارات المستوردة.

ووفق نفس المصادر، فإن الوتيرة الحالية لاستيراد المركبات برسو باخرة كل 3 أيام، من المفروض أن تصل بعدد المركبات إلى 25 ألف بنهاية العام الجاري، موضحا أن المؤسسة مستعدة ولها الإمكانات اللازمة لاستقبال أكبر عدد ممكن من السيارات تصل إلى حد 6 آلاف سيارة دفعة واحدة، في حال توفرت المركبات طبعا لدى المصنّع الإيطالي.

ووفق هذه المعطيات، فإن العلامة الإيطالية يمكن أن ترفع مجددا وتيرة الاستيراد بالنظر للطموحات المعلنة من طرف مجمع “ستيلانتيس” المالك لها، والذي سبق أن أكد عزمه تسويق 50 ألف مركبة جديدة خلال العالم الجاري، في انتظار دخول مصنع طفراوي بولاية وهران مرحلة الإنتاج بداية ديسمبر المقبل.

وتشير هذه المعطيات إلى أن مرحلة الاستيراد الموسع للسيارات الجديدة قد دخلت فعليا مرحلة التجسيد، من خلال توالي رسو البواخر بميناءي جن جن ومستغانم، وهو ما سيكون له مفعول مباشر على المعروض، خصوصا أن الوكلاء المعتمدين للعلامة الإيطالية تلقوا المئات من الطلبات وخصوصا لطراز فيات تيبو، وبداية عمليات التسليم، بحكم أن دفتر الشروط يلزم الوكلاء بفترة محددة وجب خلالها تسليم المركبات لأصحابها.