بادرة جديرة بِالتثمين من شباب بلوزداد تجاه وفاق سطيف

صدرت، الثلاثاء، بادرة حسنة وجديرة بِالإشادة من قبل إدارة نادي شباب بلوزداد تجاه نظيرتها من فريق وفاق سطيف.

وقرّرت إدارة نادي شباب بلوزداد التكفّل بِتغطية نفقات، سفرية فريق وفاق سطيف إلى جنوب إفريقيا.

وهكذا سيُسافر فريق “النسر الأسود” إلى مدينة ديربان الجنوب إفريقية، عبر طائرة خاصّة تدفع إدارة النادي العاصمي تكاليفها.

ويتبارى وفاق سطيف مع مضيفه نادي أمازولو من جنوب إفريقيا، مساء الجمعة المقبلة، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وفسّرت إدارة نادي شباب بلوزداد الخطوة التي أقدمت عليها بـ “واجب وطني، ومن باب التضامن والأخوّة في المجال الرياضي، وبين أندية كرة القدم بِصفة خاصة”. مُثمّنة تاريخ نادي وفاق سطيف في المنافسات القارّية.

وكان فريق وفاق سطيف قد غرق في أزمة مالية حادّة خلال الأيّام القليلة الماضية، واشتكى مسؤولو النادي غياب الدّعم المادّي، ومطالبة عديد اللاعبين بِمستحقّاتهم المالية.