باديس أوكاراش مدربا جديدا للمنتخب الجزائري للكرة الطائرة

أعلنت الاتحادية الجزائرية للكرة الطائرة عن تعيين التقني المغترب باديس أوكاراش مدربا رئيسيا للمنتخب الوطني للرجال.

وتم تعيين أوكاراش على رأس العارضة الفنية للمنتخب، خلفا للمدرب السابق كمال إملول، الذي استقال من منصبه لأسباب شخصية.

ويعد باديس أوكاراش من الأسماء المعروفة في الكرة الطائرة الفرنسية على الخصوص، ولديه تجربة وخبرة في التدريب، وسبق له المساهمة في تكوين المدربين من خلال مشاركته كمؤطر في برامج التكوين التابعة للاتحادية الفرنسية للكرة الطائرة.

وتسعى الاتحادية الجزائرية إلى منح دفع جديد للمنتخب الوطني للرجال، بهدف تحسين نتائجه والعودة إلى الواجهة قاريا وعربيا.