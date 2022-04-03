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رياضة

بارتيز: حرّاس المرمى هذه الأيّام متشابهون ولا يمليون إلى الإبداع

الشروق الرياضي
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بارتيز: حرّاس المرمى هذه الأيّام متشابهون ولا يمليون إلى الإبداع
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بارتيز في مباراة لِمنتخب فرنسا خلال مونديال 1998.

قال حارس مرمى منتخب فرنسا سابقا فابيان بارتيز، إن لاعبي هذا المنصب صاروا خلال أيّامنا الحالية أقلّ إبداعا، مقارنة بِزملائهم في الفترة التي عايشها أو قبل ذلك.

ومعلوم أن فابيان بارتيز (50 سنة) أحرز مع منتخب فرنسا في منصب أساسي، كأسَي العالم 1998 وأمم أوروبا 2000، فضلا عن تتويجات أخرى على مستوى الأندية.

وأوضح فابيان بارتيز: “اليوم، يجب أن يبلغ طول حامي العرين 1.92 مترا، ويشغل مساحة في المرمى، ويكون جيّدا بِقدمَيه. يوجد كثير من حرّاس المرمى الدفاعيين، الذين يُعانون من المباراة وينتظرون وصول الكرة إليهم. لقد وصلنا إلى مثل هذه الزّيادة لِدرجة أن حرّاس المرمى لم يعد لديهم أيّ إبداع”.

وأضاف في تصريحات لِصحيفة “ليكيب” الفرنسية نشرتها، الأحد، مُخاطبا المدربين وما يجب فعله تُجاه حرّاس المرمى: “أنت تضع عوائق أمام الحرّاس. دعهم يعيشون! دعهم يُعبّرون عن أنفسهم! وأريد أيضا أن أقول لِحارس المرمى: عش اللّعبة، لا تبقى محبوسا”.

واشتهر فابيان بارتيز بِأنه كان حارس مرمى “مُشاكس”، ويلعب الكرة بِقدمَيه خارج منطقة العمليات، وأيضا ذو ارتماءات استعراضية.

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