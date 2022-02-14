باريس.. الشرطة تطلق النار على رجل يحمل سكينا (فيديو)
أطلق عناصر من الشرطة الفرنسية في العاصمة باريس، الاثنين، النار على رجل يحمل سكينا، وأردوه قتيلا.
وأفادت وسائل إعلام فرنسية أن رجال الشرطة أطلقوا النار على شخص يحمل سكينا، مشيرة إلى أن الحادث وقع في “محطة قطارات الشمال” في باريس.
من ناحيتها، قالت “وكالة فرانس برس” إن شرطيين “أطلقا النار على رجل يحمل سكينا” في محطة قطارات في باريس، من دون ذكر لأي تفاصيل.
#Garedunord pic.twitter.com/b9SbdYbHSJ
— Tristan Baudenaille (@TristanBdnl) February 14, 2022
وقال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين ، إن الوقائع حدثت حوالي الساعة 7 صباحًا.
وقال الوزير إن “دورية للشرطة تعرضت للتهديد من قبل فرد مسلح بسكين فى وسائل النقل العام فى ايل دو فرانس”.
Ce matin vers 7h, une patrouille de policiers a été menacée par un individu armé d’un couteau dans les transports en commun franciliens. Les policiers ont fait usage de leur arme, écartant ainsi tout danger, pour eux-mêmes et pour les voyageurs.
— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) February 14, 2022