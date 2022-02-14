باريس.. الشرطة تطلق النار على رجل يحمل سكينا (فيديو)

أطلق عناصر من الشرطة الفرنسية في العاصمة باريس، الاثنين، النار على رجل يحمل سكينا، وأردوه قتيلا.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية أن رجال الشرطة أطلقوا النار على شخص يحمل سكينا، مشيرة إلى أن الحادث وقع في “محطة قطارات الشمال” في باريس.

من ناحيتها، قالت “وكالة فرانس برس” إن شرطيين “أطلقا النار على رجل يحمل سكينا” في محطة قطارات في باريس، من دون ذكر لأي تفاصيل.

وقال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين ، إن الوقائع حدثت حوالي الساعة 7 صباحًا.

وقال الوزير إن “دورية للشرطة تعرضت للتهديد من قبل فرد مسلح بسكين فى وسائل النقل العام فى ايل دو فرانس”.