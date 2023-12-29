باريس.. العثور على “حراق جزائري” في حجرة عجلات طائرة

أفادت السلطات الفرنسية، بعثورها على شاب جزائري، مختبئا في حجرة معدات الهبوط في طائرة تجارية أقلعت من الجزائر إلى باريس مصابا بانخفاض حاد في درجة حرارة الجسم.

وأوضحت وسائل إعلام فرنسية أنه تم العثور على الشاب الذي يعتقد أنه في العشرينات من العمر، خلال عملية تفحص تقنية بعد هبوط رحلة الخطوط الجوية الجزائرية الآتية من وهران في مطار أورلي في باريس قبل الظهر.

وأوضحت النيابة العامة لوكالة فرانس برس، أن الشاب لم يكن يحمل بطاقة هوية ونقل إلى المستشفى في حال خطرة.

وكان مصدر في المطار أفاد في وقت سابق أن الرجل “كان حيا ولكن في حالة تهدد الحياة بسبب انخفاض حاد في درجة حرارة الجسم”.