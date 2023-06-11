باريس تبحث كيفية “التعايش مع الجرذان” !

أصبحت الجرذان التي تغزو العاصمة الفرنسية ظاهرة، فهي ملاحظة تتجول في شوارع المدينة وتنافس السكان وزائري مدينة النور. لمواجهة هذا الظاهرة، عمدة بلدية باريس، السيدة آن هيدالغو، اقترحت إنشاء لجنة لدراسة “التعايش” مع هذه الجرذان.

بلدية باريس التي تلقت العديد من الانتقادات بسبب انتشار القوارض في الشوارع الباريسية وما تسببه من أضرار للسكان، ومع ضغط الإيكولوجيين الذين يعارضون قتل القوارض، اعتبرت أن “مسألة التعايش (مع الجرذان) تطرح نفسها”.

فقالت الخميس الماضي، المنتخبة الإيكولوجية في بلدية باريس، آن سويرس “لقد قررنا، مع السيدة العمدة، في هذه الفترة الأخيرة تأسيس لجنة على مسألة التعايش” هذا بهدف “أن نكون أكثر فعالية والعمل على أن لا تكون الأمور غير محتملة بالنسبة للباريسيين”.

المنتخبة اعتبرت أن الجرذان “لا تشكل خطرا على الصحة العمومية”، لكنها أضافت أن “هذا لا يعني السماح للفئران بالتجول في المدينة”.

فبالإضافة إلى إضافة آلاف سلات النفايات، واللجوء إلى الفخاخ “حين لا يوجد حل آخر”، نائبة عمدة بلدية باريس قالت أن البلدية ستقوم “بالتوعية” لأنه حسبها ترك الطعام خارجا هو “السبب الرئيسي لمضاعفة وخروج الجرذان”.

إذا لاقت هذه المقترحات ترحيبا من الإيكولوجيين وجمعيات الحيوانات التي تدافع على عدم قتل القوارض، إلا أنها عرفت استهجانا من المعارضة التي تعتبر أن “تواجد هذه القوارض تسيء إلى حياة الباريسيين” وإلى إقامة “ال44 مليون زائر للمدينة سنويا”.