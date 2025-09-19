باريس تبوح بآلامها من مقاطعة الجزائر للقمح الفرنسي!

فيديو إخباري يكشف حجم خسائر كبيرة للمنتجين وللموانئ

أظهر فيديو بثته قناة إخبارية في فرنسا حجم الألم الفرنسي من مقاطعة الجزائر لقمح باريس، ما تسبب في خسائر كبيرة للمنتجين وحتى للموانئ التي فقدت أبرز زبائنها السابقين، بواردات وصلت عام 2019 إلى 5 مليون طن، لكنها هوت حاليا إلى الصفر تقريبا.

وجاء في تقرير لقناة “بي.أف.أم” الإخبارية، بثته قبل يومين ولقي رواجا كبيرا على المنصات الاجتماعية خصوصا يوتيوب وفيسبوك، أن ميناء روون غرب فرنسا، الذي يضم واحدة من أكبر التعاونيات في أوروبا بطاقة تصل إلى 2000 طن تشحن نحو مختلف دول العالم يوميا، كان يوجه في فترات سابقة 15 بالمائة من هذه الكميات نحو الجزائر.

وبعد نهاية موسم الحصاد والدرس، لاحظ أحد المسؤولين في الجمعية المهنية للحبوب بروون أن الطلبيات الجزائرية تكاد تكون منعدمة، وهو ما تسبب في خسائر معتبرة للقطاع.

ووفق المعطيات ذاتها، فإنه من أصل 5 ملايين طن جرى شحنها إلى الجزائر سنة 2019، تراجعت الصادرات إلى حدود الصفر تقريبا حاليا، في وقت يعزو فيه المصدرون الفرنسيون هذه الوضعية إلى التوتر الدبلوماسي القائم بين باريس والجزائر.

وزعم أحد المسؤولين الفرنسيين في قطاع القمح أن السلطات الجزائرية تقاطع العروض الفرنسية بشكل غير رسمي، إذ يتم إعداد دفاتر شروط بمواصفات لا تسمح بمشاركة المنتج الفرنسي، وبالتالي إقصاء الشركات الفرنسية من المشاركة في جولات العطاء الجزائرية.

كما أشار التقرير إلى أن الدفاتر الجزائرية صارت تسمح باستيراد القمح المنتج في منطقة البحر الأسود، في إشارة إلى أوكرانيا وروسيا، وهو ما سمح لصادرات موسكو بالتحليق عاليا والتقدم على فرنسا في ظرف بضع سنوات، لتشكل بذلك ضربة قاسية لميناء روون الذي فقد أحد أبرز زبائنه المعتادين.

وفي تصريح آخر لمسؤول في قطاع القمح الفرنسي، بدت الحسرة بادية على وجهه من فقدان السوق الجزائرية، حيث علق قائلا: “هذه الشحنة ستتجه الأسبوع المقبل على الأرجح إلى المغرب، ولكن للأسف ليس نحو الجزائر”.

ويكشف التقرير حجم الحسرة والتأسف لدى الفرنسيين بعد أن سجلت فرنسا هذا العام إنتاجا قياسيا من الحبوب والقمح بزيادة قدرت بـ40 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، مع امتلاء شبه كامل للمخازن والصوامع، غير أن فقدان أهم الزبائن وفي مقدمتهم الجزائر، دفع بالمنتجين إلى البحث عن أسواق بديلة مثل المغرب ومصر والصين.

غير أن التقرير وصف في نهايته، رحلة البحث هذه من طرف المنتجين والمهنيين الفرنسيين، بأنها أشبه بالإبحار في بحر من دون معالم وبدون رؤية.