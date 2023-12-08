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في الضفة الغربية :

باريس تريد معاقبة المستوطنين الصهاينة المشاركين في العنف ضد الفلسطينيين

الشروق أونلاين
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باريس تريد معاقبة المستوطنين الصهاينة المشاركين في العنف ضد الفلسطينيين
ح. م
وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا.

بعد الولايات المتحدة التي أعلن وزير خارجيتها، أنتوني بلينكن، الأسبوع الماضي عن استعداد واشنطن لفرض عقوبات على المستوطنين الذين يشارطون في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، أعلنت فرنسا الأمس، الخميس 7 ديسمبر، أنها لا تستبعد فرض عقوبات على المستوطنين الصهاينة المسؤولين عن اعتداءات في الضفة الغربية.

هذا ما أعلنت عنه المتحدثة باسم الديبلوماسية الفرنسية، والتي قالت أن “يجب أن يتوقف هذا العنف، وتقع على عاتق السلطات الإسرائيلية مسؤولية ضمان ذلك ومحاكمة مرتكبيه. […] ومن جانبنا، سنتحمل مسؤوليتنا أيضًا. نحن ندرس اتخاذ تدابير لحظر الأراضي الفرنسية وتجميد الأصول على المستوى الوطني ولكن أيضًا على المستوى الأوروبي”.

أما عن ما هية هذه العقوبات، فالمتحدثة قالت “نحن ندرس اتخاذ تدابير لحظر الأراضي الفرنسية وتجميد الأصول على المستوى الوطني والأوروبي أيضًا.

ومن المنتظر أن تناقش وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، في اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسيل يوم الإثنين المقبل هذا الموضوع. وقد سبق لألمانيا وأن رفعت نفس المطلب بفرض عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون أعمال عنف لنظرائها الأوروبيين.

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