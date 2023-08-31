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باريس تهدد إنقلابيي النيجر بعد سحبهم اعتماد سفيرها

الشروق أونلاين
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باريس تهدد إنقلابيي النيجر بعد سحبهم اعتماد سفيرها
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بعد إعلان الإنقلابيين في النيجر عن تجريد السفير الفرنسي من حصانته، هددت باريس قائلة أنها مستعدة للرد على أي محاولة لتقويض نفوذها في النيجر.

بعد أن أعلن الإنقلابيون في النيجر عن تجريد السفير الفرنسي من حصانته، ردت باريس بتهديد الإنقلابيين قائلة أنها مستعد للرد على أي محاولة لتقويض نفوذها في النيجر.

فبعد أن قامت وزارة الشؤون الخارجية النيجيرية بمراسلة نظيرتها الفرنسية، أين أعلمتها بإلغاء أوراق اعتماد وتأشيرات السفير الفرنسي وأفراد عائلته، مؤكدة أنها “أصدرت تعليمات لأجهزة الشرطة بالمضي قدماً في طرده”.

باريس وعلى لسان الناطق باسم الأركان العامة، العقيد بيير جوديليير قالت أن “القوات العسكرية الفرنسية مستعدة للرد على أي زيادة في التوتر من شأنها أن تقوض النفوذ العسكري والدبلوماسي الفرنسي في النيجر” وأنه “تم اتخاذ التدابير لحماية هذه الحقوق”.

وللتذكير فقد أعطى الإنقلابيون في النيجر، السفير الفرنسي، سيلفان إيتي، مهلة 48 ساعة لمغادرة التراب النيجيري يوم الجمعة 25 أوت. وذلك بعد رفض السفير الفرنسي الإستجابة لاستدعاء وزارة الخارجية النيجيرية. قرار لم يمتثل له، لأن باريس تقول أنها لا تعترف سوى بسلطة بازوم.

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