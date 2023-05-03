باريس سان جرمان الفرنسي يلح على جلب ريان شرقي

يقدم مستوى مميزا هذا الموسم

كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي يرغب منذ فترة الانتقالات الشتوية الماضية في الظفر بخدمات اللاعب ريان شرقي، خاصة بعد أن تلقى أخبارا سارة من أولمبيك ليون بعد أن قرر فتح الأبواب أمام بيع لاعبه.

ويقدم ريان شرقي لاعب فريق أولمبيك ليون الفرنسي، مستوى مميزا خلال الموسم الحالي، إذ سجل 3 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة في 29 مباراة في بطولة الدوري الفرنسي، مع تسجيله لهدفين آخرين في 4 مباريات في بطولة الدوري الأوروبي، مع هدف آخر في 5 مواجهات في كأس فرنسا.

ويبحث ليون في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عن الأموال، ولذلك قرر بيع أحد لاعبيه الاثنين اللذين يتمتعان بأكبر قيمة تسويقية، وهما، ريان شرقي وكاستيلو لوكوبا، والأخير مطلوب بدوره من فريق تشلسي الإنكليزي. يذكر أن اللاعب رغم أنه ينتمي للفئات السنية لمنتخب فرنسا، إلا أنه يعتبر هدفاً رئيسياً للمنتخب الجزائري الراغب في الحصول على خدماته، كما أن، روبيرتو مانشيني، مدرب منتخب إيطاليا دخل بدوره على الخط بعد أن اتضح أن للاعب أيضاً أصولا إيطالية.