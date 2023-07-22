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رياضة

باريس سان جيرمان يتخذ قراره النهائي بشأن مبابي

عمر سلامي
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باريس سان جيرمان يتخذ قراره النهائي بشأن مبابي
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كيليان مبابي

اتخذت إدارة نادي باريس سان جيرمان قرارها النهائي بشأن النجم كيليان مبابي، حيث استقرت على بيعه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

واستبعدت إدارة النادي الباريسي مبابي من قائمة الفريق للجولة الصيفية في اليابان وكوريا الجنوبية خلال الفترة من 22 جويلية الجاري إلى 3 أوت المقبل.

وأكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن النادي الفرنسي استقر على عرض مبابي للبيع، والاستعداد لتلقي عروض رسمية، اعتبارا من 31 جويلية الجاري.

وقالت الصحيفة: “لم تنطلق أي مفاوضات رسمية بين ناصر الخليفي ونظيره فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، أبرز المهتمين بضم كيليان”.
وأكدت شبكة راديو “مونت كارلو”، أن مبابي معروض للبيع اعتبارا من السبت، وأن النادي الباريسي لن ينتظر لنهاية الشهر الجاري.

كما أكد خبير سوق الانتقالات في أوروبا فابريزيو رومانو ، أن إدارة باريس سان جيرمان قررت عرض مبابي للبيع في أسرع وقت.

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