باريس سان جيرمان يتوج بلقب الدوري الفرنسي للمرة 13 في تاريخه

توج نادي باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي عقب فوزه على ضيفه أنجي بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة 28 .

وحسم النادي الباريسي اللقب، وسط جماهيره في ملعب حديقة الأمراء، حيث أحرز ديزيري دوي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 55.

وأحرز باريس سان جيرمان اللقب للموسم الرابع على التوالي، وذلك قبل ست جولات من ختام منافسات المسابقة لهذا الموسم.

ورفع الفريق رصيده إلى 74 نقطة في الصدارة بسجل خال من الهزائم، فيما يحتل موناكو المركز الثاني بـ 50 نقطة.

وابتعد الفريق الباريسي بصدارة الأكثر تتويجا بلقب الدوري الفرنسي برصيد 13 لقبا متقدما على سانت إيتيان بـ 10 ألقاب.