باريس سان جيرمان يريد التخلص من حكيمي بسبب مبابي
أكدت تقارير صحافية أن نادي باريس سان جيرمان مستعد للنظر في العروض المقدمة لأشرف حكيمي، بسبب تراجع مستواه، وتأثيره “السلبي” على نجم الفريق كيليان مبابي.
وقالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن حكيمي لم يعد بمستواه المعهود عقب نهاية بطولة كأس العالم 2022.
وأشارت إلى أن البطاقة الحمراء التي تلقاها أمام فريق لوريان تسببت في انزعاج الطاقم التدريبي للفريق وأثارت ضده الكثير من الانتقادات الداخلية.
⚽️ Alors qu’Achraf Hakimi se poserait des questions sur son avenir au PSG, le club aurait déjà tranché ! ⬇️ https://t.co/flLUYDs77o
— Onze Mondial (@OnzeMondial) May 13, 2023
وأوضحت الصحيفة أن البعض في النادي يعتقد بأن اللاعب المغربي له تأثير “ضار” على قائد منتخب فرنسا، كليان مبابي.
وأكدت “ليكيب” أن لويس كامبوس المدير الرياضي للنادي لن يتجاهل العروض المقدمة لحكيمي في الصيف إن وجدت.