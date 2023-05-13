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رياضة

باريس سان جيرمان يريد التخلص من حكيمي بسبب مبابي

عمر سلامي
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باريس سان جيرمان يريد التخلص من حكيمي بسبب مبابي
أرشيف
أشرف حكيمي

أكدت تقارير صحافية أن نادي باريس سان جيرمان مستعد للنظر في العروض المقدمة لأشرف حكيمي، بسبب تراجع مستواه، وتأثيره “السلبي” على نجم الفريق كيليان مبابي.
وقالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن حكيمي لم يعد بمستواه المعهود عقب نهاية بطولة كأس العالم 2022.

وأشارت إلى أن البطاقة الحمراء التي تلقاها أمام فريق لوريان تسببت في انزعاج الطاقم التدريبي للفريق وأثارت ضده الكثير من الانتقادات الداخلية.

وأوضحت الصحيفة أن البعض في النادي يعتقد بأن اللاعب المغربي له تأثير “ضار” على قائد منتخب فرنسا، كليان مبابي.

وأكدت “ليكيب” أن لويس كامبوس المدير الرياضي للنادي لن يتجاهل العروض المقدمة لحكيمي في الصيف إن وجدت.

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