كشفت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان، يريد التخلص من البرازيلي نيمار، بسبب عدم تأثيره في المباريات الكبيرة بالإضافة إلى الإصابات المتتالية.

وبحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية فإن باريس سان جيرمان يريد التخلص من نيمار، وأكدت أن ملاك النادي سئموا من المهاجم البرازيلي، لافتقاره التأثير في المباريات الكبيرة.

أما صحيفة “ماركا”، فقالت أن إدارة سان جيرمان تنوي الاستغناء عن نيمار في الصيف المقبل، وبيعه بأعلى سعر رغم علمها بأنها لن تستطيع الحصول على المبلغ خصصته لشراء اللاعب به.

وفشل نيمار الذي انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 في قيادة “بي إس جي” لتحقيق اللقب الأوروبي، الذي يسعى نحوه النادي منذ سنوات عديدة، بالإضافة إلى الإصابات المتتالية للاعب.

وودع باريس سان جيرمان، دوري أبطال أوروبا، من ثمن النهائي على يد ريال مدريد بعد فوز الأخير على ملعبه 3-1، بعدما فاز سان جيرمان في حديقة الأمراء بهدف لصفر، وهو الإقصاء الذي زاد من غضب إدارة النادي الباريسي اتجاه نيمار.