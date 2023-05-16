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رياضة

باريس سان جيرمان يريد التخلص من نيمار في صفقة تبادلية مع السيتي

عمر سلامي
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باريس سان جيرمان يريد التخلص من نيمار في صفقة تبادلية مع السيتي
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البرازيلي نيمار

أكدت تقارير إعلامية، أن نادي باريس سان جيرمان، ينوي عرض البرازيلي نيمار، على مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة تبادلية.

وبحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن سان جيرمان على استعداد للتخلص من نيمار، على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، أو بدونه، أو حتى إعارة مع دفع جزء من راتبه.

وأضافت “سبورت” أن نادي باريس سان جيرمان ينوي عرض النجم البرازيلي على مانشستر سيتي، في صفقة تبادلية من أجل ضم البرتغالي برناردو سيلفا.

كما يترقب مانشستر يونايتد وتشيلسي القرار الأخير من جانب باريس، في ظل رغبتهما ضم نيمار.

وتعرض نيمار لانتقادات كبيرة خاصة في الآونة الأخيرة، بسبب إصاباته المتكررة، وتراجع مستواه.

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