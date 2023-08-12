باريس سان جيرمان يعلن تعاقده مع ديمبلي(فيديو)
أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تعاقده مع عثمان ديمبلي، قادما من نادي برشلونة الإسباني.
ووقع ديمبلي على عقد مع باريس سان جيرمان يمتد إلى غاية 2028.
— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 12, 2023
ونشر النادي الباريسي على حسابه الرسمي على “تويتر” مقطع فيديو بعنوان “لنصنع التاريخ في باريس” .
Bienvenue dans ta nouvelle maison, Ousmane ! ❤️💙#WelcomeDembélé pic.twitter.com/AgkrvX0feK
— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 12, 2023
وظهر ظل ديمبلي في نهاية الفيديو مع استعراض بالقدمين اليمنى واليسرى، وفوزه بكأس العالم مع منتخب فرنسا في 2018.
✍️ Ousmane Dembélé rejoint le Paris Saint-Germain en provenance du FC Barcelone. Le champion du monde, qui portera le numéro 23, s’est engagé pour 5 saisons.#WelcomeDembélé
— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 12, 2023