باريس سان جيرمان يعلن تعاقده مع ديمبلي(فيديو)

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تعاقده مع عثمان ديمبلي، قادما من نادي برشلونة الإسباني.

ووقع ديمبلي على عقد مع باريس سان جيرمان يمتد إلى غاية 2028.

ونشر النادي الباريسي على حسابه الرسمي على “تويتر” مقطع فيديو بعنوان “لنصنع التاريخ في باريس” .

وظهر ظل ديمبلي في نهاية الفيديو مع استعراض بالقدمين اليمنى واليسرى، وفوزه بكأس العالم مع منتخب فرنسا في 2018.