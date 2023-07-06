باريس سان جيرمان يعلن رسميا التعاقد مع أسينسيو
أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رسميا التعاقد مع الدولي الإسباني ماركو أسينسيو، في صفقة انتقال حر.
وقال النادي الفرنسي في بيان رسمي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، أن أسينسيو وقع على عقد مدته 3 مواسم، ينتهي في صيف 2026.
🔴 #WelcomeAsensio 🔵
pic.twitter.com/rnRS96lbPg
— باريس سان جيرمان (@PSG_arab) July 6, 2023
وينضم أسينسيو إلى النادي الباريسي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع ريال مدريد في جوان الماضي.
يسر نادي باريس سان جيرمان الإعلان عن تعاقده مع @marcoasensio10.
المهاجم الإسباني ينضم للنادي الباريسي لمدة ثلاثة مواسم حتى يونيو 2026.#WelcomeAsensio pic.twitter.com/46rEz2T2dF
— باريس سان جيرمان (@PSG_arab) July 6, 2023