باريس سان جيرمان يعلن رسميا التعاقد مع أسينسيو

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رسميا التعاقد مع الدولي الإسباني ماركو أسينسيو، في صفقة انتقال حر.

وقال النادي الفرنسي في بيان رسمي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، أن أسينسيو وقع على عقد مدته 3 مواسم، ينتهي في صيف 2026.

وينضم أسينسيو إلى النادي الباريسي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع ريال مدريد في جوان الماضي.