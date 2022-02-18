باريس سان جيرمان يغري مبابي بأغلى عقد في تاريخ كرة القدم

قدم باريس سان جيرمان عرضا ضخما لنجمه كيليان مبابي، من أجل تجديد عقده والبقاء مع النادي.

وقالت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، أن إدارة نادي باريس سان جيرمان برئاسة القطري ناصر الخليفي، عرضت على مبابي البقاء وتجديد عقده مقابل زيادة كبيرة في راتبه تقارب 600 ألف يورو، ليتقاضى أجرا أسبوعيا يصل إلى 1.2 مليون يورو.

وأكدت صحيفة “لوباريزيان”، أن مبابي رفض بالفعل عرضين لتمديد عقده، وأوضحت أن إدارة الفريق الباريسي، عرضت عقدا مغريا على مبابي يتضمن حصوله على راتب سنوي قياسي يصل إلى 45 مليون يورو، بعد خصم الضرائب.

وأشارت ذات الصحيفة إلى أنه لا يوجد أي لاعب كرة قدم حاليا يتقاضى مثل الراتب الذي عرضه باريس سان جيرمان على مبابي، واللاعب الأعلى أجرا في الوقت الحالي هو الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يحصل على 40 ميلون يورو سنويا.

وأكدت العديد من التقارير، أن صاحب الـ23 عاما حسم موقفه وسينتقل إلى صفوف ريال مدريد في الصيف المقبل عبر صفقة مجانية، بعد أن فشل النادي الملكي في التعاقد معه في الميركاتو الصيفي الماضي .