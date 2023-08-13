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رياضة

باريس سان جيرمان يكشف مصير كيليان مبابي

عمر سلامي
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باريس سان جيرمان يكشف مصير كيليان مبابي
أرشيف
كيليان مبابي

أعلن باريس سان جيرمان، عودة النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى تدريبات النادي، بعد مناقشات إيجابية بين الطرفين.

وأكد النادي الباريسي في بيان له : “بعد محادثات بناءة وإيجابية بين الإدارة ومبابي قبل مباراة الفريق مع لوريان، تم إعادة دمج اللاعب في التدريبات”.

ووفق تقارير إعلامية فرنسية فإن علاقة مبابي ونادي باريس سان جيرمان عرفت تغيرا في الساعات الأخيرة، بعد فترة من إيقاف الحديث بين الطرفين.

وتدرب مبابي في الفترة السابقة مع اللاعبين غير المرغوب فيهم بقائمة النادي، بسبب رفضه الرحيل هذا الصيف أو تجديد عقده مع النادي الذي ينتهي صيف 2024.

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