باريس سان جيرمان يكشف مصير كيليان مبابي

أعلن باريس سان جيرمان، عودة النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى تدريبات النادي، بعد مناقشات إيجابية بين الطرفين.

وأكد النادي الباريسي في بيان له : “بعد محادثات بناءة وإيجابية بين الإدارة ومبابي قبل مباراة الفريق مع لوريان، تم إعادة دمج اللاعب في التدريبات”.

🚨 INFO RMC SPORT : énorme rebondissement, Kylian Mbappé réintègre le groupe de Luis Enrique.https://t.co/PS6xY0CxyO pic.twitter.com/Uwe5cb830o — RMC Sport (@RMCsport) August 13, 2023

ووفق تقارير إعلامية فرنسية فإن علاقة مبابي ونادي باريس سان جيرمان عرفت تغيرا في الساعات الأخيرة، بعد فترة من إيقاف الحديث بين الطرفين.

🚨 Nasser Al-Khelaïfi est au centre d’entraînement du PSG où il va s’exprimer devant le groupe et avec Kylian Mbappé. (@Tanziloic) pic.twitter.com/6UCGsO7Lll — Actu Foot (@ActuFoot_) August 13, 2023

وتدرب مبابي في الفترة السابقة مع اللاعبين غير المرغوب فيهم بقائمة النادي، بسبب رفضه الرحيل هذا الصيف أو تجديد عقده مع النادي الذي ينتهي صيف 2024.