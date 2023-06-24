باريس سان جيرمان يهنئ ميسي

هنأ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي نجمه السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي بمناسبة عيد ميلاده الـ36.

ونشر النادي الباريسي، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو لأبرز لحظات ميسي في التدريبات والمباريات بقميص الفريق.

وكتب نادي باريس سان جيرمان، على مقطع الفيديو “عيد ميلاد سعيد.. ليو”.

وأكمل ميسي، السبت، الـ36 عاما، وهو المولود في 24 جوان عام 1987.

وانضم ميسي إلى إنتر ميامي بعقد يمتد لعامين ونصف مقابل 150 مليون دولار.