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رياضة

باريس سان جيرمان يوضح بشأن العروض الخرافية المقدمة لمبابي

سليم.ع
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باريس سان جيرمان يوضح بشأن العروض الخرافية المقدمة لمبابي

نفى المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، البرازيلي ليوناردو، الأخبار المتداولة مؤخرا، حول تقديم النادي لكليان مبابي عرضا براتب سنوي يصل إلى 50 مليون يورو.

وقال ليوناردو لصحيفة “ليكيب” الفرنسية، إن النادي الباريسي لم يقدم عرضا محددا لمبابي على عكس، ما نشرته صحيفتا “لو باريزيان” و”آس” مؤخرا.

وأضاف المدير الرياضي : “ذلك غير صحيح، والجانب المالي أمر ثانوي في نظر مبابي، وآخر شيء سنضعه في العقد هو المبلغ”.

وتابع ليوناردو متحدثا عن احتمالات بقاء مبابي في النادي: “طالما لم يوقع مبابي مع أي فريق، سنحاول كل شيء وسنبذل قصارى جهدنا للاحتفاظ به”.

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