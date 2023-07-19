باريس: محاكمة ممثلة فرنسية من أصل جزائري بهذه التهم!

تبدأ في 19 أكتوبر المقبل محاكمة الممثلة الفرنسية ذات الأصول الجزائرية، إيزابيل عجاني بتهمتي التهرب الضريبي وغسل الأموال.

وقالت صحيفة لوفيغارو إنه بحسب وكيلي الدفاع عن الممثلة الفرنسية الشهيرة فإن الأخيرة تنفي كل ما ينسب إليها وتؤكد بانها لم ترتكب أي مخالفة، واصفة محاكمتها بأنها “غير مبررة وغير متناسبة”.

وتواجه الممثلة البالغة 68 عاماً، والحائزة على جوائز عدة، تهماً بالاحتيال على الإدارة الضريبية في 2013 و2016 و2017.

وتُحاكَم الممثلة عن واقعات تتعلق بغسل الأموال ارتُكبت بين الولايات المتحدة والبرتغال عام 2014.

ويشتبه أنها “مررت عبر حساب مصرفي أمريكي غير مصرّح به للسلطات الضريبية مبلغ 119 ألف يورو، مصدره شركة خارجية لمستفيد فعلي مجهول الهوية بهدف استثمار في البرتغال”، وفق المصدر نفسه.

ومع أن التحقيقات لم تُتِح تحديد تدفقات مالية متعلقة بهذه الشركة الخارجية، كشفت واقعات تهرب ضريبي وغسل أموال، وفق ما شرح المصدر القضائي.

يذكر أن إيزابيل عجاني فرنسية من أصول جزائرية وهي الممثلة الوحيدة الحائزة خمس مرات جائزة سيزار لأفضل ممثلة.

دعت في العام 2022، النساء اللواتي يرتدين الحجاب في العالم إلى “خلعه”، كبادرة تضامن مع الإيرانيات “اللواتي ذبحن بسبب هذه اللفتة”.

وأضافت الممثلة في مقابلة مع “فرانس أنفو”: “نضال النساء الإيرانيات يجعلني أرغب في انتظار النساء المحجبات، في جميع أنحاء العالم، أن يخلعن حجابهن تضامنا مع اللواتي قتلن أو ذبحن بعد قيامهن بذلك”.