دخلت النجمة الأمريكية، باريس هيلتون، القفص الذهبي وتزوجت من خطيبها رجل الأعمال، كارتر ريوم، حيث أقامت حفل زفافها حسب متابعين على الطريقة الجزائرية.

وأعلنت وريثة سلسلة فنادق “هيلتون” العالمية عن حفل زفافها عبر حسابها الشخصي في “انستغرام” ونشرت صورة لها بفستان الزفاف معلقةً: “الأبد يبدأ اليوم”.

كما أفادت تقارير إخبارية بأن هيلتون سترتدي عشرة فساتين وهي ما يطلق عليه في الجزائر اسم “التصديرة”.

وأكدت مصادر خاصة لمجلة “بيبول” أن هيلتون تزوّجت من خطيبها، الخميس، في منزل جدّها الراحل بارون هيلتون في لوس أنجلس.

ونُقشت في حديقة المنزل الأحرف الأولى من اسم العروسين وتم بناء حلبة رقص ضخمة. وذكرت الصحيفة أن حفلين ضخمين سيتبعان أول حفل زفاف في الأيام التالية.

وتبادل العروسان الوعود بحضور العائلة والأصدقاء وأبرزهم كيم كارداشيان وكايل ريتشاردز وبولا عبدول.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد خططت هيلتون لارتداء عشرة فساتين زفاف على مدار الأيام الثلاثة من العرس، وعرض حفل الزفاف في مسلسل Paris In Love الذي يتحدث عن قصة حب باريس وخطيبها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الزوجين يمتلكان سجل هدايا زفاف بقيمة 45000 جنيه إسترليني من خلال متجر Geary’s Beverly Hills الفاخر.

وكانت هيلتون قد فاجأت المتابعين بإعلان خطوبتها يوم عيد ميلادها الأربعين بمنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكشفت عبر موقعها على الإنترنت أن كارتر طلب منها الزواج وهذا “كل ما حلمت به”.