باريس هيلتون تكشف كيف خدعت دونالد ترامب!

كشفت الممثلة الأمريكية باريس هيلتون في تصريحات صحفية كيف خدعت الرئيس السابق دونالد ترامب خلال رئاسيات 2016.

وبحسب ما أفادت صحيفة “ذا هيل” فإن نجمة تلفزيون الواقع تظاهرت بالتصويت لصالح ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، لكنها في الواقع لم تفعل.

وقالت باريس هيلتون في كتاب مذكراتها الذي صدر الثلاثاء: “عندما سُئلت في مقابلة مفاجئة، عمن صوتت له في الانتخابات، تظاهرت أنني فعلت لصالح دونالد ترامب”.

وأضافت: “كان صديقا قديما للعائلة وكان يمتلك أول وكالة عارضة أزياء وقعت معها.. لكن عندما ذهبت إلى وكالة عرض أزياء أخرى، كان غاضبا وأخذ يصرخ بطريقة أخافتني جدا”.

وقالت صحف أمريكية إن المقابلة التي تشير إليها هيلتون في مذكراتها كانت مع محطة تلفزيونية أسترالية بعد أيام قليلة من سباق البيت الأبيض لعام 2016.

وأضافت أن هيلتون أجابت حينها على سؤال عما إذا كانت قد صوتت لصالح ترامب بالقول: “لقد عرفته منذ كنت طفلة صغيرة.. لذا نعم”.

وأدرجت رائدة الأعمال، التي تبلغ من العمر 42 عاما، في كتابها “Paris: The Memoir” مجموعة من المواضيع قالت إنها “ليست فخورة بها”

وأشارت إلى عدد من الأخطاء التي ارتكبتها أثناء شبابها، لافتة إلى أنها لن تكرر نفس الأمور لو عاد الزمن بها إلى الوراء.

وأوضحت أنها بدلا من الإدلاء بصوتها لترامب، كانت تشعر بالخجل أكثر مما حدث بالفعل في انتخابات عام 2016.

وكتبت: “الحقيقة أسوأ، لم أصوت على الإطلاق”، مضيفة: “هل سأقوم بنفس الخيارات مرة أخرى؟ بالطبع لا”.

وأضافت: “أنت تصحح الأمر إذا استطعت.. تعتذر في السر حيث يكون ذلك مهما، وفي الأماكن العامة إذا كان ذلك مفيدا”.

وكانت النجمة الأميركية كشفت تفاصيل مفاجئة ومروعة عن تعرضها للاغتصاب في سن المراهقة، عندما كانت تبلغ من العمر 15 عاما، مشيرة إلى أنه قد تم “تخديرها قبل اغتصابها”.