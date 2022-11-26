باستثناء إقصاء قطر.. “لا شيئ مؤكد” في مجموعة السنغال

باستثناء ترسيم إقصاء منتخب البلد المنظم قطر، لا شيئ مؤكد بالنسبة لبقية منتخبات المجموعة الأولى في مونديال 2022.

فلا هولندا ضمنت التأهل إلى ثمن النهائي بنقاطها الأربع بعد فوزها على السنغال (2-0)، ثم تعادلها مع الإكوادور (1-1)، ولا الإكوادور الفائزة في افتتاح المونديال على قطر (2-0).

كما يحتفظ أسود السنغال (3ن) بحظوظهم في افتكاك إحدى بطاقتي التأهل، بعد الفوز على قطر (3-1)، بشرط أن يحققوا نتيجة إيجابية في الجولة الثالثة أمام الإكوادور.

ففي حال فوز أسود التيرانغا ستتأهل السنغال مباشرة إلى الدور المقبل بـ6 نقاط. أما في حالة الهزيمة أو التعادل فسيتأهل الإكوادور بـ7 أو 5 نقاط، وينتظر السنغال نتيجة المقابلة الثانية بين هولندا وقطر.

كما سيكون على هولندا أن تفوز أو تتعادل في المقابلة الأخيرة أمام قطر، لتفادي الاحتكام إلى حسابات فارق الأهداف في حالة الخسارة.

وضعية المجموعة الأولى بعد الجولة II: