باستثناء الجزائر ومصر.. لن أرشح أي منتخب للتواجد في قطر

اللاعب الدولي السابق رضا ماتام لـ "الشروق"

مرتاح كثيرا لمنتخبنا الذي تُسيره كفاءات بقيادة العالمي بلماضي

أستبعد تنظيم كأس العالم كل سنتين رغم موافقة الكاف

نظام “البلاي أوف” كارثي وأقترح بطولة بثلاثة أفواج الموسم المقبل

أمير سعيود أحسن لاعب محلي من دون منازع

الوفاق فريق هاو وغير محترف بمسؤوليه الحاليين

أكد الدولي السابق رضا ماتام أنه مرتاح كثيرا لمنتخبنا الذي تسيره كفاءات بقيادة العالمي بلماضي، وقال نجم وفاق سطيف السابق نسور قرطاج وأسود الاطلس يحسدوننا على هذا الجيل الذهبي، كما أستبعد اللاعب السابق لشبيبة قسنطينة تنظيم كأس العالم كل سنتين رغم موافقة الكاف.

وأبدى تخوفه من عدم مشاركة أي نادي جزائري في دوري رابطة أبطال إفريقيا التي تنطلق سنة 2024، وقال إن الفريق الوحيد الذي بإمكانه المشاركة هو نادي بارادو، وطالب من عديد النوادي الجزائرية تنظيم أنفسهم، كما أبدى في الأخير إعجابه بمهاجم شباب بلوزداد وقال إنه أحسن لاعب محلي في البطولة من دون منازع.

كيف قضيت عيد الأضحى لهذا العام؟

بحزن عميق ولكافة الأسرة الرياضية حيث تزامن ذلك مع رحيل مدربي السابق نورالدين سعدي، هذا الأخير الذي ووري أمس الأربعاء الثرى إضافة إلى صديقي الوفي الإعلامي عدلان حميدشي.

وهل تتابع أخبار فريقك السابق وفاق سطيف؟

أنا بعيد كل البعد عن كوارث الكرة الجزائرية جراء التسيير العشوائي لعديد الأندية وهذا برضا شبه المسؤولين.

وهل أنت ضد أو مع الإضراب الذي شنه اللاعبون مؤخرا؟

بالطبع أنا في صفهم وصف المدرب نبيل الكوكي، فمن غير المعقول أن اللاعب قراوي مثلا لم يستلم مستحقاته لمدة سنة كاملة، إضافة إلى ذلك أن كل اللاعبين يدينون بأجرة 6 أشهر، وطبعا هذه هي نتائج التسيير العشوائي ولمن لا علاقة لهم بكرة القدم.

وبماذا تطالب إذن؟

رحيلهم يعود بالفائدة عن الوفاق العالمي، وكل الجمهور السطايفي يطالب بشركة وطنية وهذا النداء أرفعه إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لأنه فريق كبير ويستحق ذلك، ومع المسؤولين الحاليين أستطيع القول إن الوفاق ناد هاو وغير محترف.

من ترشح للتتويج بلقب البطولة الوطنية؟

طبعا وفاق سطيف وهو يستحق ذلك ومنذ بداية البطولة وهو يحتل الريادة إلى يومنا هذا وأتوقع أنه لن يتنازل عنها إلى غاية النهاية، لكن الشيء المؤسف الحالة الصعبة التي يمر بها الفريق في ظل انعدام الدعم المالي، الذي أثر سلبا عليه، بتراجعه الرهيب حيث كان يحتل الريادة وبفارق 11 نقطة عن الوصيف ليتقلص الفارق إلى أقل عن 3 نقاط.

من هو أحسن لاعب محلي في رأيك؟

المخضرم ولاعب الأهلي المصري السابق وصانع ألعاب “السياربي” الحالي أمير سعيود من دون منازع، حيث أثبت جدارته في عديد اللقاءات.

ما رأيك في نظام الصعود الجديد لبطولة القسم الأول المحترف المتمثل في دورة البلاي أوف وهل أنت معها أو ضدها؟

نظام كارثي، فمن غير المعقول أن مثلا شباب جيجل أو مستقبل شباب واد سلي منذ بداية البطولة وهما يحتلان المرتبة الأولى وفي آخر المطاف يضيعان الصعود في مقابلة أو مقابلتين، وأقترح الموسم المقبل بطولة جهوية بثلاثة أفواج فقط ويصعد عن كل فوج فريق.

ماهو تقييمك لمنتخب لأقل من 20 سنة في البطولة العربية الأخيرة بمصر؟

منتخب المستقبل، حيث أن بعض العناصر ستدعم كتيبة بلماضي خاصة وأن العديد منهم لهم تكوين أوروبي، وكما تعلمون الكرة الحديثة تعتمد على التكوين واللاعب أصبح يلعب من دون كرة في كل مناطق الملعب ويحسن التمركز وهذا الشيء غائب في بطولتنا، لأن الجيل الحالي على أبواب التقاعد والناخب الوطني تفطن لذلك وبدأ في ضخ دماء جديدة وعلى رأسها رامز زروقي.

ومنتخب المحليين بقيادة الماجيك مجيد بوقرة؟

هدفه الأول والأخير المشاركة وكفى نتيجة نقص التكوين لجل لاعبينا بسبب ضعف البطولة، وأفيدكم علما أن في بطولة دوري إفريقيا التي تنطلق سنة 2024 عديد النوادي الجزائرية تمنع من المشاركة فيها لأنها لا تتوفر على دفتر الشروط من مراكز تكوين وإدارة وتسديد ديون اللاعبين وماعدا فريق أتلتيك بارادو لن يشارك أي فريق في بطولة دوري إفريقيا وهذا شيء خطير جدا.

وحظوظ عرب إفريقيا في الوصول إلى المونديال العربي بقطر؟

حظوظ محاربي الصحراء قائمة بحكم أن بلماضي يسير المنتخب بطريقة احترافية ولم يترك الفرصة للانتهازيين بالتقدم منه في حين أن بقية المنتخبات العربية في حالة تكوين.

إذن أنت متشائم بوصولهم إلى النهائيات؟

أجل لأن نسور قرطاج وأسود الأطلس وليبيا وجيبوتي وغيرهم يعانون ويتواجدون في مرحلة بناء جديدة وهذا يتطلب وقتا لإعادة هيبتهم على الساحة الدولية، وماعدا منتخب الفراعنة والمحاربين لن أرشح أي منتخب آخر للتواجد في قطر سنة 2022 إضافة إلى ذلك أن حظوظ المنتخبات الإفريقية الأخرى كأسود التيرانغا والكاميرون ونيجيريا وافرة للتواجد في قطر وهذا سيقلص من حصة عرب إفريقيا.

رئيس الكاف باتريس موتسيبي يحلم بتتويج الخضر بكأس العالم بقطر لأول مرة في تاريخ المنتخبات الافريقية، ماذا تقول له؟

هو أدرى بكتيبة بلماضي الذي استطاع في ظرف 3 سنوات من تكوين منتخب عالمي أصبح يهزم المنتخبات الكبيرة بسهولة كبيرة، فمثلا كولومبيا سحقها بثلاثية نظيفة.

وكيف تقيّم مستواهم مقارنة مع المنتخبات التي شاركت في اليورو الأخير وكوبا أميريكا؟

أحسن من الكثير منهم. واليورو وكوبا أميركيا الأخيران كشفا أن هناك منتخبات متواضعة. بلماضي سيفوز عليهم بسهولة وأتوقع أن العديد منهم لن يواجههم في المونديال العربي بقطر لاستحالة عبورهم التصفيات.

المتتبعون يقولون إن هناك شبه بين منتخب الازوري الفائز بكأس أوروبا والمحاربين أبطال إفريقيا.. هل هذا صحيح؟

وجه التشابه يكمن في الإرادة والعزيمة اللتين يعتمدان عليهما في لعبهما والحمد لله أنها أتت أكلها ولاعبوهما محاربون فوق الميدان عكس عديد المنتخبات العالمية، وهذا الشيء الايجابي يعود إلى المدربين اللذين يحسنان قراءة المنافس بداية من خروجه من المرمى ثم في وسط الميدان والهجوم وعندما تحسن قراءة المنافس وكيفية خروجه من المرمى تلعب بارتياح. وكرة القدم الحديثة أصبحت معلومات يتلقاها اللاعب عبر الكمبيوتر وهنا في الجزائر لا نحسن تكوين المدربين، والدليل على ذلك أن كل فريق يستهلك أزيد عن 4 مدربين في الموسم.

وكيف ترى حظوظ الخضر في “الكان” المقبل بالكاميرون مع العلم أنهم يحتفظون بذكريات سيئة ضد البلد المنظم؟

عندما تسمع فيغولي يتكلم عن كأس إفريقيا ثالثة، نفهم أن اللاعبين يثقون في إمكانياتهم ويرغبون في إحراز كأس إفريقيا المقبلة في الكاميرون والدفاع عن تاجهم وأنا متفائل مع بلماضي الذي زرع فيهم ثقافة الفوز والتتويج وهذا شيء جميل في الكرة الجزائرية.

وعن حظوظ المنتخبات العربية في هذا “الكان”؟

العديد منها في مرحلة تكوين جديدة ولهم مشاكل اتضحت في آخر مباريات لهم ولاعبوهم على أبواب التقاعد ونسور قرطاج وأسود الأطلس يحسدون بلماضي على هذا الجيل الذهبي.

رئيس “الكاف” ورئيس “الفيفا” يخططان لِإقامة منافسة كأس العالم مرّة كلّ سنتَين، بدلا من صيغة مرّة كلّ أربع سنوات وذلك بِدعم ماليٍّ قويٍّ من السعودية. مارأيك في ذلك؟

لا أظن أن ذلك يحدث رغم موافقة الكاف لأن ذلك سيؤثر سلبا على الكرة العالمية، فالوقت غير كاف للتحضير وإجراء التصفيات.

وعن تنظيم “الكان” في الصيف انطلاقا من نسخة كوت ديفوار عام 2023؟

كما تعلمون أن الصيف في إفريقيا هو شتاء، وتنظيمها في الصيف بإحدى دول غرب إفريقيا حتى ستعلب المباريات ليلا وتحت الأضواء الكاشفة.

وبِخصوص بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، قال موتسيبي إن هيئته تُخطّط لِتنظيم المنافسة مرّة كلّ 3 سنوات، بعد نسخة الجزائر 2023 ماهو تعليقك على ذلك؟

صراحة مستوى اللاعبين الأفارقة متوسط جدا وبعضهم محدود وجميع اللاعبين الأفارقة الممتازين يلعبون في أوروبا، ودورة المحليين مستواها ضعيف جدا والدليل على ذلك أن أوربا لم يسبق لها تنظيمها.

وعن تنظيم رابطة ممتازة للأندية الإفريقية؟

حان الوقت لتنظيم النوادي الجزائرية أنفسها وذلك بفتح مراكز تكوين وانتخاب إدارة لها علاقة بتسيير كرة القدم، فبهذه العقلية الحالية لن يشارك أي فريق ماعدا بارادو.