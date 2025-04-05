باستثناء شركات ترمب..تراجع حاد في ثروات مليارديرات العالم

تسببت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تسجيل خسائر مالية ضخمة لكبار مليارديرات العالم، حيث تراجعت ثروتهم إجمالا بأكثر من 270 مليار دولار.

ووفقا لمؤشر بلومبرغ للميليارديرات، تربع مارك زوكربيرغ، مؤسس “ميتا” المالكة لعدد من مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها فيسبوك، على عرش الخاسرين في هذه الحرب، حيث فقد 17.9 مليار دولار بعد انهيار سهم الشركة بنسبة 9%.

ويليه في ذلك، الملياردير الأمريكي، جيف بيزوس، مالك شركة “أمازون”، حيث فقد 16 مليار دولار، جراء انخفاض سهم شركته في البورصة بأكثر من 7,4%.

ولم يسلم صاحب شركة “سبايس إكس”، والوزير في حكومة دونالد ترمب، إيلون ماسك، من زلزال بورصة “وول ستريت”، حيث تراجع صافي ثروته بـ 8.7 مليار دولار إثر تراجع أسهم “تسلا”.