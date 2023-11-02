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باسم يوسف يفحم مورغان بشأن تهجير الفلسطينيين: “لماذا لا تعطى فلوريدا لإسرائيل؟”

الشروق أونلاين
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باسم يوسف يفحم مورغان بشأن تهجير الفلسطينيين: “لماذا لا تعطى فلوريدا لإسرائيل؟”
شبكات التواصل
الإعلامي المصري باسم يوسف رفقة المذيع البريطاني بيرس مورغان

أفحم الإعلامي المصري الساخر، باسم يوسف، المذيع البريطاني بيرس مورغان، في رده على موضوع تهجير الفلسطينيين لسيناء المصرية أو أي دولة عربية.

وتداول نشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطعا من الجزء الثاني لمقابلة الدكتور باسم يوسف، مع الإعلامي البريطاني، مشيدين برده على سؤال الأخير: لماذا لا تستقبل مصر الفلسطينيين؟

وقال يوسف: “هذا ما تريده إسرائيل بالضبط وهذا ما سيشعل الحرب العالمية الثالثة هذا هو أسوأ حل، هؤلاء فلسطينيون وهذه أرضهم وفجأة تأخذوها، لماذا؟ بشكل أساسي هم (الفلسطينيون) يطردون من منازلهم والآن دولة أخرى عليها أخذهم؟”

وأضاف: “هل ترى ما سيحدث؟ تخيل هذا -ولأن المسؤولين الإسرائيليين تحدثوا علانية عن الموضوع ولماذا لا يغادرون فقط إلى سيناء؟ هل تعلم ما سيحدث؟ هؤلاء سيدفعون إلى سيناء ومليونا شخص يعيشون في مخيم للاجئين ماذا تتوقع أن يحصل؟”.

وأردف: “اضطرابات فوضى وبعد سنوات قليلة سيأتي الإعلام الغربي بكاميراتهم ويقول أنظروا إلى هؤلاء العرب يقتلون بعضهم من الجيد أن إسرائيل تخلصت منهم وبعدها سيذهبون إلى الضفة الغربية وفجأة 3.5 مليون شخص يدفعون إلى الأردن”.

وأخيرا أفحم مورغان بقوله: “الفكرة بمجملها ولماذا لا يأخذهم الأردن ولماذا لا تأخذهم مصر، نفس السؤال.. أوروبا لديها 44 دولة لماذا لا يأخذون إسرائيل؟ بأمريكا هناك 50 ولاية لماذا لا يعطونهم فلوريدا؟.. فكرة أنكم عرب وكلكم سواء، لا، لأنه ماذا سيحصل بعدها؟ ستنتقل إسرائيل إلى الأردن وتقول أيها السعوديون لماذا لا تأخذوا الأردنيين، هذا ليس حلا”.

وكان باسم يوسف قد شوق متابعيه، الأربعاء، عبر حسابه على منصة إكس بالقول: “ساعتين لم أقم خلالها بالإفراج عنه. آمل أن يجد الأشخاص الذين لم يعرفوا أبدًا عن تاريخ الصراع شيئًا يساعدهم على فهم ما يحدث”.

كما علّق على الفيديو التشويقي للحلقة، الذي نشره حساب برنامج مورغان على إكس، وكتب ما معناه :”الليلة 8 بتوقيت غرينتش، ستعطي تلك المقابلة نظرة مختلفة تمامًا عما تراه. آمل أن أتمكن من نقل وجهة نظر مختلفة للجمهور الأمريكي”.

وكان باسم قد شارك متابعيه عبر منصة إكس بعضاً من كواليس المقابلة المنتظرة بالقول: “محاولة لايصال صورة وفكر مختلف لجمهور لا يسمع وجهة نظرنا على الاطلاق”، متمنيا أن يعيش الحوار لفترة “أتمنى أن يكون حوار يعيش لفترة مش مجرد شيء وقتي اعتقد الحلقة حتتذاع بكرة”.

وحقق اللقاء الساخر الأول الذي جمع بين الإعلامي المصري باسم يوسف والبريطاني بيرس مورغان، أزيد من 15 مليون مشاهدة خلال يومين من نشر فيديو الحوار الذي ناقشا من خلاله الأحداث الجارية في قطاع غزة.

وتصدر اللقاء الذي وصفه الكثيرون بالاستثنائي عناوين الصحافة العربية والغربية وترندات مواقع التواصل الاجتماعي.

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