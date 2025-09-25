-- -- -- / -- -- --
“باع روحه للشيطان”.. هكذا علقت ابنة سيناتور أمريكي زار تل أبيب!

وجّهت ابنة سيناتور أمريكي انتقادات علنية لوالدها لانضمامه إلى وفد من المشرّعين الذين سافروا إلى تل أبيب، قائلة إنه “باع روحه للشيطان”.

وكشفت مادي بلوك على صفحتها الرسمية على تيك توك: “عاد والدي، عضو مجلس الشيوخ الجمهوري في ولاية نيو مكسيكو، لتوه من رحلته إلى” إسرائيل”، والتي لم تكن إجازة شخصية بالمناسبة”.

تابعت ابنة جاك بلوك: “لقد كان هو ومجموعة من رفاقه الجمهوريين الآخرين مدعوين لزيارة “إسرائيل” فيما أفترض أنه مجرد رحلة دعائية”.

وأضافت مادي منتقدة هذه الزيارة “: “يبدو أن والدي ومجموعة من السياسيين الفاشلين من نيو مكسيكو ذهبوا للقاء نتنياهو، ولا أعرف ما الذي يمكن أن يناقشوه” وتساءلت:” كيف يفيد لقاء نتنياهو سكان نيو مكسيكو المحليين؟”.

وجاءت هذه الزيارة في وقت تزايد فيه عدد منظمات حقوق الإنسان والخبراء القانونيين والمشرّعين الذين خلصوا إلى أن الاحتلال يرتكب إبادة جماعية في غزة.

كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق نتنياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية.

وكشفت مادي: “أعتقد حقا أن “إسرائيل” تدفع الآن لأبي مالا مقابل الترويج للدعاية”، مضيفة: “يبدو أنه باع روحه للشيطان، وهو الآن يروج للأكاذيب والدعاية، انظروا، إنه سياسي جمهوري”.

@maddie.block

Wtf does Netanyahu have to do with any local issues in New Mexico? Additional points of clarification: My dad is JAY Block, not John Block. Also, r*cist and/or antis*mitic comments will not be tolerated on my videos! #republican #newmexico #democrat #politics #politicstiktok

♬ original sound – Maddie Block

من جهة أخرى، انتقدت بلوك الرئيس الأمريكي، وقالت إنه يزعم أن الأطفال يتلقون لقاحات “حصان” قبل الإعلان عن مرض التوحد، موضحة: “أنا في حيرة شديدة، ولا أعلم، أعتقد أن هناك أمورا شائنة تحدث، وآمل بصدق أن تكون هذه نهاية مسيرة والدي السياسية، لأنه من الواضح أنه لا يهتم بمصالح ناخبيه، يبدو أنه يريد فقط أموال الدعاية الإسرائيلية.”

واكتفى السيناتور الجمهوري بالتعليق على فيديو ابنته الذي نشره على حسابه على منصة “اكس” بقوله: “بارك الله فيكم جميعا”.

