باع مجوهراتها وكان يخطط للزواج.. اختطفت طليقها وأشبعته ضربا ثم هددت عائلته!
تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر اختطاف إحدى السيدات لطليقها وضربه ثم تهديدها عائلته بقتله إن لم ينصفوها.
وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد أقدمت فتاة على اختطاف رجل وسط مدينة تعز، جنوب غربي اليمن، في واقعة غريبة تحدث للمرة الأولى في البلاد.
(تغريد غالب الشرعبي) مواطنة يمنية من مواليد العام ٢٠٠٠ اختطفت طليقها و قادته إلى جهة مجهولة منذ يومين لإنه (باع ذهباتها) و طلقها و ما اعطاها حقها و رتب لزواجه من ثانية و الآن هي تُهدد عائلته بقتله إذا ما اعادوا لها (ذهباتها و مهرها كامل)
الحادثة في اليمن/تعز .
— زويا🕊 (@zoyahusaein) February 20, 2022
وجاء في مذكرة صادرة عن مدير إدارة البحث الجنائي بمحافظة تعز، إلى مدير قسم شرطة عصيفرة ورئيس قسم البحث الجنائي أن “تغريد الشرعبي” قامت باختطاف المجني عليه “مبارك الوافي”.
وأوضحت المذكرة أن المجني عليه ما يزال مختطفا منذ ذلك التاريخ، وأن إدارة البحث توالي محاضر جمع الإستدلالات والبحث والتحري حول واقعة الاختطاف.
وطالب مدير بحث تعز الجهات المعنية ضبط المتهمة، من أجل استكمال الاجراءات والإحالة الى جهة الاختصاص.
وقالت تغريد الشرعبي إن سبب اختطافها لمبارك الوافي، هو أنه طليقها ، مؤكدة بأنه رفض إعادة حقوقها بعد الطلاق، الأمر الذي دفعها لاختطافه.
وكتبت تغريد منشوراً على صفحتها بفيسبوك توعدت فيه بإختطاف مشايخ آخرين ذكرتهم بالاسم مالم يتم إنصافها.
وأضافت : “لقد أصبحت خارجة عن القانون وليس هناك ما يمنعني من ذلك”.
خاطفة الرجل في تعز
تغرد وهي شرعبية كانت قد إختطفت طليقها لإستعادة حقوقها على حد وصفها ، ومدير البحث الجنائي يوجه برقية إلى قسم شرطة عصيفرة بضبط الجانية والاخيرة تهدد بصفحتها على فيسبوك بإنها على إستعداد لإختطاف آخرين إذا لم تسترد حقوقها . pic.twitter.com/oTy9E05YZ1
— Mohmad ALAmeer (@alameer_mohmad) February 18, 2022