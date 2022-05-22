باقة من صور تتويجَي محرز وبن ناصر بِاللّقب

نال اللاعبان الدوليان الجزائريان رياض محرز وإسماعيل بن ناصر مساء الأحد، لقبَي بطولتَي إنجلترا وإيطاليا.

ونُبرز لكم في هذا العرض باقة من صور احتفالات التتويج، في مُعسكرَي مانشستر سيتي وميلان آسي.