باقة من صور حفل افتتاح الملعب العالمي بِبراقي

دُشّن مساء السبت الملعب العالمي “نيلسون مانديلا” بِبراقي، فكان تحفة فنية راقية جدّا.

واحتضنت المنشأة الرياضية العاصمية الفخمة والعصرية أطوار المباراة الودّية، بين المنتخب المحلّي الجزائري لِكرة القدم ونظيره الغاني.

ويستعدّ المنتخبان لِبطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، المُقرّر انطلاقها بِالجزائر مساء الجمعة المقبلة.

ونُقدّم لكم فيما يلي باقة من صور حفل التدشين “غير الرّسمي”، ذلك أن الافتتاح “الرّسمي” سيكون مساء الجمعة المقبلة، موعد مباراة ضربة انطلاق “شان” 2023 بين المنتخب المحلّي الجزائري ونظيره الليبي.