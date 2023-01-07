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رياضة

باقة من صور حفل افتتاح الملعب العالمي بِبراقي

علي بهلولي
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باقة من صور حفل افتتاح الملعب العالمي بِبراقي
ح.م
مشهد سبق انطلاقة مباراة محلّيي الجزائر وغانا.

دُشّن مساء السبت الملعب العالمي “نيلسون مانديلا” بِبراقي، فكان تحفة فنية راقية جدّا.

واحتضنت المنشأة الرياضية العاصمية الفخمة والعصرية أطوار المباراة الودّية، بين المنتخب المحلّي الجزائري لِكرة القدم ونظيره الغاني.

ويستعدّ المنتخبان لِبطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، المُقرّر انطلاقها بِالجزائر مساء الجمعة المقبلة.

ونُقدّم لكم فيما يلي باقة من صور حفل التدشين “غير الرّسمي”، ذلك أن الافتتاح “الرّسمي” سيكون مساء الجمعة المقبلة، موعد مباراة ضربة انطلاق “شان” 2023 بين المنتخب المحلّي الجزائري ونظيره الليبي.

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