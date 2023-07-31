باقلاب يخلف زرواطي في شبيبة الساورة

انتخب العضو محمد باقلاب رئيسا للنادي الهاوي لشبيبة الساورة، خلفا للمستقيل محمد زرواطي.

وفاز باقلاب بالإجماع في انتخابات الجمعية العامة للنادي الهاوي، وأكدت الصفحة الرسمية لفريق شبيبة الساورة،أن الجمعية عقدت بحضور كل من مدير الشبيبة و الرياضة لولاية بشار والمحضر القضائي، وتحت إشراف لجنة الترشيحات والأمين العام للفريق حمادي زين.

وفي سياق الإستقدامات، دعم فريق شبيبة الساورة صفوفه بثلاثة لاعبين جدد، ويتعلق الأمر بالعائد ابراهيم فرحي، وعبد الحق عبد الحفيظ قادما من شباب قسنطينة، وعبد اللي عبد الرحيم من شباب المشرية، ليرتفع عدد المستقدمين الجدد إلى سبعة لاعبين.