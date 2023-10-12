باكستان: التصعيد في فلسطين هو نتيجة لسبعة عقود من الاحتلال

أدانت باكستان يوم الخميس، عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، مطالبةً بإنهاء الحصار المفروض على القطاع لوصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش أن إسلام أباد “قلقة إزاء نقص المياه والغذاء في قطاع غزة، بسبب الحصار الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي عليها”.

واعتبرت المتحدثة أن “التصعيد الأخير في الأرض الفلسطينية المحتلة هو نتيجة للاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، المستمر منذ سبعة عقود. ولقمع الفلسطينيين الأبرياء”.

قبل أن تؤكد “مطالبة بلادها بحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الأمم المتحدة. وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وعاصمتها القدس”.