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باكستان تعترض على تنظيم اجتماع دولي في مناطق متنازع عليها مع الهند

الشروق أونلاين
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باكستان تعترض على تنظيم اجتماع دولي في مناطق متنازع عليها مع الهند
أرشيف
باكستان والهند

أعربت باكستان يوم الثلاثاء عن استيائها من قرار الهند استضافة اجتماع لمجموعة العشرين، في منطقة جامو وكشمير المتنازع عليها بين البلدين.

واعتبرت الخارجية الباكستانية في بيان، أن تنظيم الاجتماع المزمع إجراؤه في الفترة ما بين 22 و24 ماي المقبل، في المناطق المتنازع عليها “خطوة غير مسؤولة”.

وجاء في البيان أن “خطوة الهند لاستضافة اجتماع مجموعة العمل السياحية لدول مجموعة العشرين، في جامو وكشمير، تعدّ انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية”.

وتابع بيان الخارجية الباكستانية أن “مثل هذه الأحداث، لا يمكنها تغيير حقيقة منطقة جامو وكشمير، كونها منطقة نزاع معترفا به دوليا”.

ويعود النزاع بين باكستان والهند على إقليم جامو وكشمير منذ العام 1947. وقد تسبّب في 3 حروب بين البلدين، فضلا عن سيطرة  الصين على بعض مساحات الإقليم بعد الحرب الهندية الصينية عام 1962.

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