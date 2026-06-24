تستأنف الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، الأسبوع المقبل، جولة جديدة من المحادثات الفنية والتقنية الثنائية بينهما، وذلك عقب التوقيع الإلكتروني الأخير على مذكرة التفاهم الإستراتيجية الهادفة إلى إنهاء الحرب والنزاع المسلح بين الطرفين بشكل دائم، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الأربعاء.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الباكستانية، طاهر أندرابي، خلال تصريحات صحفية أدلى بها من العاصمة إسلام آباد، أن المباحثات واللقاءات الفنية ستستأنف رسمياً الأسبوع المقبل لمناقشة التفاصيل الدقيقة والبنود العالقة في الاتفاق، ولم يحدد المسؤول الباكستاني بدقة مكان عقد هاته الجولة المقبلة من المفاوضات، كما لم يحسم بشكل قطعي تاريخ انعقادها الدقيق، فرجح أن يكون يوم الثلاثاء المقبل، دون أن يستبعد إمكانية انطلاق اللقاءات يوم الإثنين أو الأربعاء كذلك، بناءً على ترتيبات التنسيق الجارية حالياً بين الوفود المشاركة.

وتأتي هاته اللقاءات الفنية المرتقبة استكمالاً لمذكرة تفاهم إسلام آباد التي تم توقيعها برعاية باكستانية وقطرية مشتركة، حيث يسعى الطرفان من خلالها إلى صياغة بنود نهائية ومحكمة تتعلق بأمن الملاحة البحرية الدولية والبرنامج النووي.