باكستان توجّه 100 طن من المساعدات الإنسانية إلى غزة

أعلنت وزارة الخارجية في باكستان يوم الخميس، عن توجيه 100 طن من المساعدات الإنسانية إلى غزة، في ظل استمرار عدوان الاحتلال الصهيوني على الفلسطينيين في القطاع.

وغادرت طائرة محمّلة بـ 100 طن من المساعدات الإنسانية، من مطار العاصمة الباكستانية إسلام أباد باتجاه مصر. على أن يتم نقلها لاحقا إلى غزة عبر معبر رفح.

وقال المتحدث باسم الوزارة الباكستانية في تصريحه الدوري:”نظرا للحالة الإنسانية الحرجة في غزة، سترسل باكستان مساعدات إنسانية إلى إخواننا وأخواتنا الفلسطينيين”.

وأضاف يقول:”ستغادر طائرة مستأجرة تحمل 100 طن من الإمدادات الطبية الأساسية والخيام والبطانيات، من إسلام أباد إلى مصر بعد ظهر اليوم”.

ويستمرّ عدوان الاحتلال على الفلسطينيين لليوم الثالت عشر. عقب تنفيذ المقاومة لعملية “طوفان الأقصى” التي كبّدت المحتل ما يزيد عن 1300 قتيل.