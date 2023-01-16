باكستان: مقتل كبير المحامين رميا بالرصاص داخل المحكمة (فيديو)

قتل الرئيس السابق لنقابة المحامين في باكستان، المحامي البارز، لطيف أفريدي داخل محكمة بيشاور العليا برصاص مجهول متنكر بزي محامي.

وبحسب ما أفادت صحيفة la Tarboun، استنادا لما ذكره كبير مراقبي عمليات الشرطة، فإن الجاني أطلق نحو ست رصاصات داخل مبنى المحكمة العليا.

وأسفرت العملية عن إصابة كبير المحامين بجروح خطيرة، وتم نقله إلى المستشفى، حيث توفي فور وصوله.

وأدان وزير الداخلية الباكستاني بشدة مقتل لطيف أفريدي، وقال إن وضع القانون والنظام في الإقليم ينذر بالخطر

وأضاف أن مقتل أفريدي ما كان ليحصل لو ركزت حكومة الإقليم على السلام والنظام بدلا من التلاعب السياسي.

وأردف أن هذا الحادث دليل على خطورة الوضع.

في ذات السياق قال الوزير إن محاميين استهدفا في يوم واحد في روالبندي وبيشاور اللتين تحكمهما حكومة حركة الإنصاف الباكستانية.

وأضاف أن الحكومة الاتحادية أبلغت نظامي البنجاب والحزب الألماني بتحسين وضع القانون والنظام “عدة مرات”.

وذكر أن أولئك الذين يرتكبون جرائم شنيعة يجب أن يعاقبوا بأشد العقوبات وفقا للقانون.

ووفقا لوزير الداخلية، كان أفريدي محاميا للدستور والديمقراطية والشعب المضطهد، وكان صريحا بشجاعة.