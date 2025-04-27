باكيتا لن يُواصل على رأس الاتحاد.. والتتويج بالكأس سيكون أفضل ختام

تأجيل "الداربي" أمام المولودية في صالح لوصيف ومونديكو

سيكون التتويج بكأس الجمهورية أمام شباب بلوزداد، في النهائي الواعد المقرّر في قادم الأيّام، المسلك الواحد بالنسبة لاتحاد العاصمة لإنقاذ الموسم الكروي الحالي، بعدما تبخّر بشكل رسمي حلم التنافس على لقب البطولة وحتّى “البوديوم” في الموسم الحالي، عقب السقوط على مرّتين متتاليتين في البطولة، الأولى كانت داخل الديار أمام شبيبة القبائل بهدف بدون رد، في إطار الجولة 23 من الرابطة المحترفة الأولى “موبيليس”، ثمّ في الجولة الماضية أمام شبيبة الساورة بثنائية مقابل هدف واحد، وهي النتيجة التي جعلت الفريق يتقهقر إلى الصف السادس في الترتيب العام للبطولة برصيد 33 نقطة.

هذا، ومن المُنتظر أن تراجع إدارة الفريق حساباتها بشكل جذري فور نهاية الموسم الكروي الحالي، بخصوص ما تعلّق بالطاقم الفني، إذ تُشير آخر الأخبار، أنّ المدرّب البرازيلي ماركوس باكيتا لن يُواصل على رأس العارضة الفنية للاتحاد لعديد الأسباب، على اعتبار أنّ التقني البرازيلي يرفض العمل تحت الضغط، فضلا عن كونه معروف عنه أيضا برفض أيّ كان التدخّل في خياراته التقنية، علما أنّ باكيتا صار يتعرّض لضغوطات كبيرة من قبل عديد الجهات في الفريق، ولعلّ أبرزها جهة الأنصار الذين صاروا يُحمّلونه مسؤولية تراجع نتائج الفريق في البطولة، وكذا الخروج من ربع نهائي كأس الاتحاد الإفريقي على يد شباب قسنطينة، ليبقى نهائي الكأس والتتويج بالتاج المحلّي أفضل ختام لباكيتا مع الاتحاد.

وفي سياق آخر، سيكون تأجيل “الداربي” العاصمي بين مولودية الجزائر واتحاد العاصمة إلى تاريخ لاحق في صالح ثنائي الاتحاد، المدافع المحوري هيثم لوصيف وكذا الكونغولي كيفين مونديكو المصابين في الآونة الأخيرة، اللذين يخضعان لحصص علاجية مكثّفة منذ قرابة الأسبوع من أجل اللّحاق بمواجهة المولودية، خصوصا وأنّ الأمر سيُريح كثيرا المدرّب باكيتا الذي سيعمل على تجهيز المجموعة بشكل جيّد لتحقيق نتيجة إيجابية، علما أنّ باكيتا الذي أخفق في الجولة الماضية أمام شبيبة الساورة على ملعب الأخير، كان قد أجرى عديد التغييرات على مستوى التشكيلة الأساسية، من خلال إراحة الحارس الدولي بن بوط وتعويضه بزميله سوفي في خرجة مفاجئة، إضافة إلى إشراك عليلات في محور الدفاع بدلا من عزّي، كذلك الأمر بالنسبة للعائد بوخنشوش عقب استنفاذ العقوبة، الذي شارك بدلا من بن زازة منذ ضربة البداية.