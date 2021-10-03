باكيتا يحل بالجزائر وبلوزداد يتخلص من مشكل المدرب

حل ظهيرة الأحد المدرب البرازيلي كارلوس باكيتا، للإشراف على العارضة الفنية لبطل الجزائر شباب بلوزداد.

وأكدت الصفحة الرسمية لنادي شباب بلوزداد، أن المدرب البرازيلي، توجه مباشرة من المطار إلى مقر النادي لترسيم تعاقده مع الفريق، قبل التنقل إلى مدينة مستغانم للإشراف على تربص الفريق.

وبوصول المدرب باكيتا إلى الجزائر، يكون فريق شباب بلوزداد قد تخلص من مشكل المدرب، حيث ظل المنصب شاغرا منذ رحيل مانولوفيتش إلى الطائي السعودي.

ويتواجد فريق شباب بلوزداد في تربص تحضيري بمدينة مستغانم تحضيرا لمباراة أساك ميموزا الإيفواري، المرتقبة يوم 16 أكتوبر الجاري بالعاصمة أبيجان، وهي المواجهة التي تدخل في إطار الدور التمهيدي الثاني لرابطة أبطال إفريقيا.

وسبق للمدرب ماركوس باكیتا وأن درّب في البرازیل و قطر، ولیبیا ومصر والسعودیة، ودرّب منتخب العربیة السعودیة.