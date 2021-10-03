-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
فرنسا تعلن منع طائراتها العسكرية من عبور الأجواء الجزائرية
رياضة

باكيتا يحل بالجزائر وبلوزداد يتخلص من مشكل المدرب

الشروق الرياضي
  • 32
  • 0
باكيتا يحل بالجزائر وبلوزداد يتخلص من مشكل المدرب

حل ظهيرة الأحد المدرب البرازيلي كارلوس باكيتا، للإشراف على العارضة الفنية لبطل الجزائر شباب بلوزداد.

وأكدت الصفحة الرسمية لنادي شباب بلوزداد، أن المدرب البرازيلي، توجه مباشرة من المطار إلى مقر النادي لترسيم تعاقده مع الفريق، قبل التنقل إلى مدينة مستغانم للإشراف على تربص الفريق.

وبوصول المدرب باكيتا إلى الجزائر، يكون فريق شباب بلوزداد قد تخلص من مشكل المدرب، حيث ظل المنصب شاغرا منذ رحيل مانولوفيتش إلى الطائي السعودي.

ويتواجد فريق شباب بلوزداد في تربص تحضيري بمدينة مستغانم تحضيرا لمباراة أساك ميموزا الإيفواري، المرتقبة يوم 16 أكتوبر الجاري بالعاصمة أبيجان، وهي المواجهة التي تدخل في إطار الدور التمهيدي الثاني لرابطة أبطال إفريقيا.

وسبق للمدرب ماركوس باكیتا وأن درّب في البرازیل و قطر، ولیبیا ومصر والسعودیة، ودرّب منتخب العربیة السعودیة.

مقالات ذات صلة
خط الدفاع صداع في رأس بلماضي قبل مواجهة النيجر

خط الدفاع صداع في رأس بلماضي قبل مواجهة النيجر

خبر سارّ لـ “غلام”

خبر سارّ لـ “غلام”

بِالفيديو: سعيود يفتتح عدّاد التهديف

بِالفيديو: سعيود يفتتح عدّاد التهديف

7 أعضاء يقاطعون أشغال المكتب الفدرالي

7 أعضاء يقاطعون أشغال المكتب الفدرالي

هني في قلب فضيحة ترتيب نتائج مباريات في الدوري البلجيكي

هني في قلب فضيحة ترتيب نتائج مباريات في الدوري البلجيكي

نحو عدم مشاركة بن سبعيني في تربص “الخضر”

نحو عدم مشاركة بن سبعيني في تربص “الخضر”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد