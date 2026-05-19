بالأرقام… السلطة المستقلة للانتخابات تكشف عن حصيلة إيداع ملفات الترشح للتشريعيات

تجاوز عدد المترشحين داخل الوطن وخارجه الـ10 آلاف

كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في بيان لها اليوم الثلاثاء، 19 ماي، عن الحصيلة النهائية لعدد القوائم التي أودعت ملفات التصريح الجماعي بالترشح بمناسبة انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني 2 جويلية، بعد نهاية الآجال القانونية.

ووفقا للسلطة، وبخصوص سحب ملف التصريح الجماعي للترشح، داخل الوطن بلغ مجموع ملفات التصريح الجماعي بالترشح المسحوبة: 1484 ملف عبر 69 ولاية.

من بين هذه الملفات 1208 ملف لقوائم تحت رعاية 36 حزب سياسي، وملف واحد (1) لقائمة تحت رعاية أكثر من حزب سياسي (تحالف)، و275 ملف لقوائم بعنوان قائمة حرة.

وبالنسبة لمجموع استمارات التوقيع الفردي المسحوبة فبلغت مليون وثمان مائة وسبعة وتسعون ألف ومائتان وثمانية وأربعون (1.897.248) استمارة.

أما بالنسبة للدائرة الانتخابية خارج الوطن، فبلغ مجموع ملفات التصريح الجماعي بالترشح المسحوبة: 91 ملف عبر 8 مناطق جغرافية.

ومن بين هذه الملفات 80 ملف تحت رعاية 22 حزب سياسي، وملفين (2) القائمتين تحت رعاية أكثر من حزب سياسي (تحالف)، و09 ملفات بعنوان قائمة حرة.

فيما بلغ مجموع استمارات التوقيع الفردي المسحوبة ألفين ومئة واثنين (2102) استمارة.

أما بخصوص إيداع ملف التصريح الجماعي للترشح، فبالنسبة للدوائر الانتخابية داخل الوطن، ببلغ مجموع الملفات المودعة: 786 ملف، منها 647 ملفات تحت رعاية 32 حزب سياسي، وملف واحد (1) تحت رعاية أكثر من حزب سياسي (تحالف) و138 ملف بعنوان قوائم حرة.

وبلغ إجمالي عدد المترشحين داخل الوطن: 10144 مترشح.

أما بالنسبة للدوائر الانتخابية خارج الوطن، فبلغ مجموع الملفات المودعة: 66 ملف. منها 59 ملفات تحت رعاية 15 حزب سياسي، وملف واحد (1) تحت رعاية أكثر من حزب سياسي (تحالف)، و06 ملفات بعنوان قوائم حرة.

فيما بلغ إجمالي عدد المترشحين خارج الوطن 528 مترشحا.