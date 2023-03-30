بالأرقام.. “الفاف” تسلط الضوء على مشوار بلماضي مع “الخضر”

سلطت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، عبر موقعها الرسمي، على مسيرة الناخب الوطني جمال بلماضي مع “الخضر”، بعد تجاوزه عتبة الخمسين مباراة.

وكشفت “الفاف” بالأرقام عن مسيرة بلماضي على رأس العارضة الفنية للمحاربين إلى غاية قيادته المنتخب أمام النيجر في المباراة رقم 51، منذ قدومه سنة 2018 .

وقاد بلماضي المنتخب في 51 مباراة، 33 منها رسمية و18 ودية، وتمكن من قيادة أشباله لتحقيق 34 فوزا، وتعادل في12 مباراة، وخسر 5 لقاءات.

وقالت “الفاف” أن “الخضر” في عهد بلماضي سجّلوا 105 أهداف واستقبلوا 35 هدفا، كما لم ينهزم المنتخب في سلسلة 35 مباراة، من 18 نوفمبر 2018 إلى 16 جانفي 2022.