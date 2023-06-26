بالأرقام: ثروة أغنى 10 مليارديرات تتجاوز الناتج الإجمالي لأكثر من 100 دولة!

كشفت تقارير إخبارية أن ثروة أغنى 10 مليارديرات في العالم تتجاوز الناتج الإجمالي لأكثر من 100 دولة، ما شكل مصدر قلق بشأن عدم المساواة الاقتصادية.

وقالت العربية نت بعد الاطلاع على تقرير مجلة “CEOWORLD” أن التفاوت بين الثروة الهائلة والفقر المدقع أسئلة أساسية حول الإنصاف والعدالة الاجتماعية والحاجة إلى سياسات تعالج أوجه عدم المساواة هذه. وهو ما يدعو إلى اتباع نهج شامل وجامع للنمو الاقتصادي والتنمية، مع التركيز على الحد من الفقر، وتحسين الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، وخلق فرص لسبل العيش المستدامة.

ووفقاً للبيانات التي جمعتها المجلة الأميركية، يمتلك أغنى 10 مليارديرات في العالم مجتمعين ثروة صافية قدرها 1.39 تريليون دولار. وقد تجاوز هذا المبلغ إجمالي الناتج المحلي المجمع لأفقر 100 دولة، والذي يبلغ 998.2 مليار دولار، بمقدار 400 مليار دولار.

ترتيب المليارديرات:

إيلون ماسك 232 مليار دولار

برنارد أرنو 197 مليار دولار

جيف بيزوس؛ 149 مليار دولار

لاري أليسون 135 مليار دولار

بيل غيتس 132 مليار دولار

وارن بافيت 118 مليار دولار

ستيف بالمر 116 مليار دولار

لاري بيج 110 مليار دولار

سيرجي برين 105 مليار دولار

مارك زوكربيرغ 103 مليار دولار

وتثير هذه المقارنة أسئلة مهمة حول توزيع الثروة وعدم المساواة في الدخل والأثر المحتمل على التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ويشدد على الحاجة إلى بذل جهود أكبر للتصدي للفقر وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل على نطاق عالمي. كما يتطلب تضييق الفجوة بين أغنى الأفراد والدول الأفقر نهجاً شاملة تركز على التنمية المستدامة، والتوزيع العادل للموارد، وتعزيز الفرص للمجتمعات المهمشة.