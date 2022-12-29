بالأرقام.. عدد الفلسطينيين يفوق عدد الإسرائيليين “مرّتين”

يبلغ عدد الفلسطينيين ما يساوي مرّتين عدد حاملي جنسية الاحتلال الإسرائيلي من اليهود، وفق إحصاء رسمي حديث.

فقد بلغ تعداد المواطنين الفلسطينيين إلى غاية نهاية العام 2022، نحو 14.3 مليون فلسطيني. حيث يعيش 5.4 مليون نسمة منهم في دولة فلسطين على حدود 1967.

وحسب ما كشف عنه الجهاز الفلسطيني للإحصاء، لا يزال نحو 7 ملايين فلسطيني في الشتات. منهم 6.4 مليون يعيشون في دول عربية.

كما يحصي الجهاز ما يزيد عن 761 ألف فلسطيني مشتّتا في دول أجنبية. فيما يحاصر الاحتلال أكثر من 2.2 مليون نسمة في قطاع غزة.

أما في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، فإن تعداد الفلسطينيين فيها يتراوح عند رقم 1.7 مليون.

بالمقابل، لا يتجاوز عدد سكان ما يسمى إسرائيل رقم 9.6 مليون نسمة، حسب ما نقلته وسائل إعلام دولية عن سلطات الاحتلال.

وجاء في بيان لدائرة الإحصاء المركزية في تل أبيب، إن “7.1 ملايين من سكان إسرائيل هم من اليهود. مقابل 2 مليون عربي، و513 ألفا لم يحدّدوا قومية لهم”.