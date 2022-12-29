-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

بالأرقام.. عدد الفلسطينيين يفوق عدد الإسرائيليين “مرّتين”

الشروق أونلاين
  • 83
  • 0
بالأرقام.. عدد الفلسطينيين يفوق عدد الإسرائيليين “مرّتين”
أرشيف
هنا فلسطين

يبلغ عدد الفلسطينيين ما يساوي مرّتين عدد حاملي جنسية الاحتلال الإسرائيلي من اليهود، وفق إحصاء رسمي حديث.

فقد بلغ تعداد المواطنين الفلسطينيين إلى غاية نهاية العام 2022، نحو 14.3 مليون فلسطيني. حيث يعيش 5.4 مليون نسمة منهم في دولة فلسطين على حدود 1967.

وحسب ما كشف عنه الجهاز الفلسطيني للإحصاء، لا يزال نحو 7 ملايين فلسطيني في الشتات. منهم 6.4 مليون يعيشون في دول عربية.

كما يحصي الجهاز ما يزيد عن 761 ألف فلسطيني مشتّتا في دول أجنبية. فيما يحاصر الاحتلال أكثر من 2.2 مليون نسمة في قطاع غزة.

أما في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، فإن تعداد الفلسطينيين فيها يتراوح عند رقم 1.7 مليون.

بالمقابل، لا يتجاوز عدد سكان ما يسمى إسرائيل رقم 9.6 مليون نسمة، حسب ما نقلته وسائل إعلام دولية عن سلطات الاحتلال.

وجاء في بيان لدائرة الإحصاء المركزية في تل أبيب، إن “7.1 ملايين من سكان إسرائيل هم من اليهود. مقابل 2 مليون عربي، و513 ألفا لم يحدّدوا قومية لهم”.

مقالات ذات صلة
فرنسا: الإعلان عن أزيد من 300 ألف منصب عمل شاغر

فرنسا: الإعلان عن أزيد من 300 ألف منصب عمل شاغر

تركيا تستدعي السفير الفرنسي في أنقرة

تركيا تستدعي السفير الفرنسي في أنقرة

قرار روسي بحظر تصدير النفط إلى الدول التي تفرض سقفا على الأسعار

قرار روسي بحظر تصدير النفط إلى الدول التي تفرض سقفا على الأسعار

نتانياهو يعين مهندس اتفاقيات التطبيع مع العرب وزيرا للخارجية

نتانياهو يعين مهندس اتفاقيات التطبيع مع العرب وزيرا للخارجية

ثورة مناهضة التطبيع تتوسع

ثورة مناهضة التطبيع تتوسع

وزير الخارجية الأوكراني يدعو لحرمان روسيا من مقعدها الدائم في مجلس الأمن

وزير الخارجية الأوكراني يدعو لحرمان روسيا من مقعدها الدائم في مجلس الأمن

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد