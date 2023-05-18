بالأرقام.. هذا ما تدفعه منصة يوتيوب للمبدعين عن كل مليون مشاهدة!

نشر الموقع الإلكتروني لإذاعة مونت كارلو الدولية تقريرا بالأرقام حول كيفية كسب الأموال من منصة يوتيوب وكم تدفع مقابل كل مليون مشاهدة.

وبحسب التقرير فإن مقدار الأموال التي يتم دفعها من قبل يوتيوب يعتمد على عدد من العوامل، بما في ذلك الموقع الجغرافي للمشاهد، النوع ومدة الإعلانات التي تعرض على الفيديو، والشراكات والاتفاقيات التي يتم توقيعها بين المبدعين والشركات الراعية.

كسب المال من يوتيوب. يتم من خلال الشراكة مع Google AdSense.

يقوم Google AdSense بعرض الإعلانات على مقاطع الفيديو الخاصة بالمستخدمين، وبالتالي يحصلون على دخل عن طريق الإعلانات التي تظهر.

ويتم تحديد مدخول الفيديوهات بناءً على العدد الإجمالي للمشاهدات، فعدد المشاهدات العالية يؤدي إلى زيادة الدخل.

على سبيل المثال، يتم دفع متوسط ​​مقدار 1 دولار أمريكي إلى 2 دولار أمريكي مقابل كل ألف مشاهدة، أي 1000 مشاهدة، في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومع ذلك، فإن هذا المبلغ يختلف من بلد إلى آخر، حيث يتم دفع مبالغ أقل في بعض الدول ومبالغ أعلى في البلدان الأخرى.

وتعتمد هذه الفروق على عدة عوامل، بما في ذلك العدد الإجمالي للمشاهدين في البلد المحدد وقوة العملة.

بفضل تحقيق الدخل، يكسب مستخدم YouTube متوسط ​​0.80 يورو مقابل 1000 مشاهدة، مما يعني أن مقطع الفيديو الذي يتم تحقيق الدخل منه والذي يُشاهد مليون مرة يكسب منشئ المحتوى حوالي 800 يورو.

هذا فقط متوسط ​​والعديد من المعلمات تغير هذا المقدار (نوع الإعلانات، فترة البث، موضوع الفيديو، اللغة، إلخ).

يعتمد معدل الأرباح على نوع المحتوى الذي ينتجه المستخدم، ويمكن للمؤثرين كسب 55٪ من عائدات الإعلانات على مقاطع الفيديو إذا كانوا جزءًا من برنامج شركاء يوتيوب.

يجب على المستخدمين الحصول على 1000 مشترك و4000 ساعة مشاهدة لمقاطع الفيديو الخاصة بهم للتأهل لهذا البرنامج.

ووفقًا للتقديرات، فإنه يحتاج المستخدم إلى مليون مشترك في قناته بيوتيوب وحوالي 24 مليون مشاهدة سنويًا، لكسب 100 ألف دولار من يوتيوب.

كما يمكن جني الأموال من عرض الفيديوهات القصيرة على يوتيوب، ولكن يجب على المستخدم أن يصل إلى 10 ملايين مشاهدة في 90 يومًا وأن يكون لديه ألف مشترك على الأقل.

القواعد والشروط:

من الجدير بالذكر أن تحديد كمية الأموال التي يدفعها يوتيوب للمستخدمين ليس بالأمر السهل، حيث يتم تحديد هذه الكمية بناءً على عدة عوامل. ومن بين هذه العوامل:

1ـ عدد المشاهدات:

كلما زاد عدد المشاهدات على مقطع الفيديو، زاد الدخل الذي يحصل عليه المستخدم.

2ـ الموضوع الذي يتحدث عنه الفيديو:

بعض المواضيع تجذب المزيد من المشاهدات، وتزيد من دخل المستخدم.

3ـ الدول التي يتم مشاهدة الفيديو منها:

يختلف سعر الإعلانات في كل دولة، وبالتالي يختلف دخل المستخدم بناءً على الموقع الجغرافي للمشاهد.

4ـ النوع الجغرافي للجمهور:

يختلف سعر الإعلانات بناءً على النوع الجغرافي للجمهور الذي يشاهد الفيديو.

5ـ مدى تفاعل الجمهور مع الفيديو:

عدد المشاهدات ليس العامل الوحيد الذي يؤثر على الدخل، ولكن أيضًا مدى تفاعل الجمهور مع الفيديو. فعلى سبيل المثال، إذا قام الجمهور بالتعليق على المقطع والنقاش حوله، فسيؤدي ذلك إلى زيادة الدخل.

وبشكل عام، يمكن القول أن يوتيوب يدفع ما بين 0.01 دولار إلى 0.03 دولار لكل مشاهدة للمستخدمين، وهذا يعتمد بشكل كبير على العوامل المذكورة أعلاه.

ويمكن للمستخدمين تحقيق أرباح كبيرة إذا استطاعوا جذب عدد كبير من المشاهدات والتفاعل الإيجابي مع مقاطع الفيديو.

ولا يمكن الحكم على دخل المستخدمين بشكل دقيق، حيث يعتمد الأمر بشكل كبير على العوامل المختلفة التي ذكرناها، وقد تختلف تكاليف الإعلانات والأسعار في كل بلد، وهذا يؤثر بشكل مباشر على دخل المستخدم.

لذلك، ينبغي على المستخدمين أن يعملوا على إنشاء محتوى جيد ومتفاعل لجذب عدد كبير من المشاهدات والتفاعل الإيجابي من الجمهور، وبالتالي زيادة فرص تحقيق الدخل.

علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين الحصول على الإيرادات من خلال الشراكات مع الشركات والعلامات التجارية، حيث يمكن لهم الحصول على المنتجات والخدمات المجانية أو الدفع نقدًا للإعلان عن هذه العلامات التجارية في مقاطع الفيديو الخاصة بهم.

كما يمكن للمستخدمين تحقيق دخل جيد من خلال مقاطع الفيديو على يوتيوب، ولكن يجب عليهم التقيد بالآتي:

ـ العمل بجد والتفكير بشكل استراتيجي لجذب عدد كبير من المشاهدات والتفاعل الإيجابي مع مقاطع الفيديو الخاصة بهم، وهذا يتطلب العمل بشكل دائم وإنتاج محتوى جيد وجذاب للمشاهدين.

ـ يجب أن يكون المحتوى ملائمًا لشروط وأحكام يوتيوب، ويجب عدم انتهاك حقوق الملكية الفكرية أو الإساءة إلى الأشخاص أو الجهات الأخرى.

ـ الاهتمام بتفاصيل الإعلانات والتأكد من أنها ملائمة للمحتوى المعروض والجمهور المستهدف.

ـ التحلي بالصبر والاستمرارية، لأن جذب عدد كبير من المشاهدات والحصول على دخل كبير قد يتطلب بعض الوقت.

ومن المهم الإشارة إلى أن يوتيوب لديها أيضًا برامج شراكة تمكن المستخدمين من الحصول على مزايا إضافية، مثل دعم العملاء وأدوات التحليل والتقارير والتدريب والدروس المجانية والعروض الترويجية الخاصة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين أيضًا الاستفادة من خدمات الإعلان على يوتيوب، مثل Google AdWords و Google AdSense، التي تتيح لهم الحصول على دخل من خلال الإعلانات التي تظهر على مقاطع الفيديو الخاصة بهم.